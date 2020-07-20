"Сбербанку и Грефу плевать": Крупнейший российский банк обогащает англичан и американцев

Константин Малофеев в рамках программы "Царьград. Главное" подчеркнул, что Сбербанк должен перестать считать себя обычным коммерческим банком, поскольку сегодня его активы принадлежат правительству страны. Сбербанк - это институт развития, и пора работать в соответствии с этой догмой, уверен Малофеев.

"Если Сбер - простой коммерческий банк, то мы никакие проблемы с ним решить не сможем. Вот он, пользуясь своим монопольным положением, забирает, например, комиссию. Или увеличивает комиссию с каждого нашего платежа. Если банк коммерческий, то и прекрасно - занимается бизнесом в пользу своих акционеров и менеджмента. Если же мы говорим об институте развития, тогда есть возможность задавать эти вопросы. И мы можем говорить о том, почему банк, который призван быть хребтом или даже сердцем, кровеносной системой всей экономики, выхолащивает, высушивает экономику, забирая из неё деньги в собственную прибыль".

На полученные с клиентов деньги Сбербанк "креативит замечательные системы тотального контроля", напомнил Малофеев.

"Поэтому важно задать вопрос правительству и настоять на том, чтобы лишить Сбербанк несвойственной ему функции простого коммерческого банка, в котором прибыль является единственным критерием успешности. Это институт развития. Мы должны вернуться к этому, вплоть до принятия специального закона о государственных банках, если в рамках действующего законодательства не хватает им правовых норм, чтобы усмирить подобные аппетиты Сбербанка и других государственных банков. Они - монополисты, но их не урезонивает правительство, которое должно следить за ними как за институтом развития", - подчеркнул Малофеев.

В том числе, в эфире программы собеседники напомнили, что акционеры Сбербанка находятся и за рубежом, например, в Великобритании и США. Таким образом, наши деньги уходят за границу, хотя могли бы работать на экономику России. О хитрой системе акционеров Сбера Юрий Пронько говорил в эфире "Сухого остатка".