Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Политика

"Сбербанку и Грефу плевать": Крупнейший российский банк обогащает англичан и американцев

20 июля 2020, 10:00  •  136 • Политика
Акционеры Сбербанка должны получать прибыль. Это ясно. Но почему находятся эти акционеры в Великобритании и США? Тогда как большая часть активов принадлежит не просто гражданам России, а правительству… На непростую тему в эфире Царьграда говорил учредитель телеканала Константин Малофеев и ведущий Юрий Пронько. "Сбербанку и Грефу плевать", - напомнил Малофеев, отметив, что коммерция в структуре пока превыше всего.
Константин Малофеев в рамках программы "Царьград. Главное" подчеркнул, что Сбербанк должен перестать считать себя обычным коммерческим банком, поскольку сегодня его активы принадлежат правительству страны. Сбербанк - это институт развития, и пора работать в соответствии с этой догмой, уверен Малофеев.
"Если Сбер - простой коммерческий банк, то мы никакие проблемы с ним решить не сможем. Вот он, пользуясь своим монопольным положением, забирает, например, комиссию. Или увеличивает комиссию с каждого нашего платежа. Если банк коммерческий, то и прекрасно - занимается бизнесом в пользу своих акционеров и менеджмента. Если же мы говорим об институте развития, тогда есть возможность задавать эти вопросы. И мы можем говорить о том, почему банк, который призван быть хребтом или даже сердцем, кровеносной системой всей экономики, выхолащивает, высушивает экономику, забирая из неё деньги в собственную прибыль".
На полученные с клиентов деньги Сбербанк "креативит замечательные системы тотального контроля", напомнил Малофеев.
"Поэтому важно задать вопрос правительству и настоять на том, чтобы лишить Сбербанк несвойственной ему функции простого коммерческого банка, в котором прибыль является единственным критерием успешности. Это институт развития. Мы должны вернуться к этому, вплоть до принятия специального закона о государственных банках, если в рамках действующего законодательства не хватает им правовых норм, чтобы усмирить подобные аппетиты Сбербанка и других государственных банков. Они - монополисты, но их не урезонивает правительство, которое должно следить за ними как за институтом развития", - подчеркнул Малофеев.
В том числе, в эфире программы собеседники напомнили, что акционеры Сбербанка находятся и за рубежом, например, в Великобритании и США. Таким образом, наши деньги уходят за границу, хотя могли бы работать на экономику России. О хитрой системе акционеров Сбера Юрий Пронько говорил в эфире "Сухого остатка".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
20 июля 2020, 01:00
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
20 июля 2020, 01:00
После армяно-азербайджанского бунта в Москве Собянину задали неудобные вопросы
20 июля 2020, 02:00
"Кейс Фургала" - не просто ошибка системы": Власть поставила себя в непростое положение - Малофеев
20 июля 2020, 06:00
Трамп начал борьбу с фальсификацией истории в стиле США: "Мы выиграли две прекрасные мировые войны"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2020, 17:00
"Всё предусмотрели, но...": Эксперт одним фото объяснил подставу с делом МН17
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
18 июля 2020, 20:00
Вода для Крыма
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
15 июля 2020, 01:00
Учёные обнаружили защищающие от смерти от COVID-19 продукты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.