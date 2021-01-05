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"Сбербанк был банк": Как "загугливают" наши деньги? Схему Грефа объяснил экс-зампред ЦБ

05 января 2021, 17:45  •  68 • Политика
Эльвира Набиуллина выразила беспокойство в связи с превращением Сбербанка в "экосистему". В чём суть схемы Грефа, объяснил бывший зампред Центробанка.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не зря беспокоится по поводу превращения Сбербанка в "экосистему" под названием "Сбер". Об этом заявил бывший зампред Центрального банка Михаил Сенаторов в эфире Царьграда.
Эксперт объяснил, что переход Сбера от банка к экосистеме, по сути, означает изменение бизнес-модели. Если Сбер перестанет быть банком, то окажется за гранью надзора Центрального банка.
Регулировать Сбербанк в области его IT-технологий Центральный банк не может, это не является его функцией,
- указал Михаил Сенаторов в эфире Царьграда.
Он отметил, что "экосистемы" были придуманы не в России. Термин зародился лет 5-7 назад в США. Его ввели в оборот крупные IT-компании, такие как Google и Facebook. Под "экосистемой" они подразумевали набор IT-продуктов, которые вовлекаются во всё новые и новые сферы их применения, образуя в итоге единое целое. При этом всё это развивалось и продолжает развиваться естественным образом.
А экосистема Сбера построена на другом принципе - на принципе развития транзакционных услуг. То есть существуют услуги по переводу денег, и эти деньги разбросаны по множеству различных счетов в различных сервисах Сбера. И он получает выгоду за счёт того, что переводит деньги между этими разрозненными счетами.
То есть идея всей этой "экосистемы" - это развитие транзакционной модели бизнеса Сбербанка. Не развитие бизнеса банковского как такового - с точки зрения выдачи кредитов, участия в развитии экономики и так далее,
- раскрыл Михаил Сенаторов схему главы Сбера Германа Грефа.

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