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"Сбавьте пыл истерики": Коротченко дал личный совет норвежской разведке о русских подлодках
01 ноября 2019, 15:54 • 26 • В мире
Норвежская разведка в обычных учениях российских подводных лодок усмотрела угрозу "прорыва обороны НАТО". Об этом с тревогой сообщило местное телевидение: российские подводные лодки в количестве 10 штук не только "отрабатывают прорыв натовских оборонительных рубежей", но и ищут "скрытный подход" к восточному побережью США. По мнению норвежского премьер-министра, "Россия таким образом демонстрирует военную силу". "Сбавьте пыл истерики и шпиономании и не занимайтесь провокационными вбросами", - посоветовал СМИ Норвегии Игорь Коротченко.
Военный эксперт, комментируя информацию норвежской разведки о том, что с российской стороны это "точно не учения", а "крупнейшая операция российских подводных лодок со времён холодной войны", озвученную телерадиокомпанией NRK, отметил, что журналисты Норвегии такие вбросы распространяют далеко не в первый раз, пытаясь обвинить Россию в каких-то "враждебных замыслах".
"Я бы посоветовал нашим коллегам сбавить пыл, здраво оценивать ситуацию, не заниматься провокационными вбросами, а если что-то предъявлять, то подтверждать. Подтверждать нужно не какими-то фейк-ньюс, а реальной информацией", - цитирует Коротченко Nation News.
Как отметил военный эксперт, для западных СМИ выступить с заявлениями, которые можно отнести к антироссийской пропаганде, - это уже "хороший тон". Кроме того, добавил эксперт, в Норвегии на постоянной основе базируются американские силы специального назначения, поэтому все усилия России по мирному освоению Арктики западные партнёры могут воспринимать только в качестве "агрессивных действий".
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