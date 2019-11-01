"Сбавьте пыл истерики": Коротченко дал личный совет норвежской разведке о русских подлодках

Военный эксперт, комментируя информацию норвежской разведки о том, что с российской стороны это "точно не учения", а "крупнейшая операция российских подводных лодок со времён холодной войны", озвученную телерадиокомпанией NRK, отметил, что журналисты Норвегии такие вбросы распространяют далеко не в первый раз, пытаясь обвинить Россию в каких-то "враждебных замыслах".

"Я бы посоветовал нашим коллегам сбавить пыл, здраво оценивать ситуацию, не заниматься провокационными вбросами, а если что-то предъявлять, то подтверждать. Подтверждать нужно не какими-то фейк-ньюс, а реальной информацией", - цитирует Коротченко Nation News.

Как отметил военный эксперт, для западных СМИ выступить с заявлениями, которые можно отнести к антироссийской пропаганде, - это уже "хороший тон". Кроме того, добавил эксперт, в Норвегии на постоянной основе базируются американские силы специального назначения, поэтому все усилия России по мирному освоению Арктики западные партнёры могут воспринимать только в качестве "агрессивных действий".