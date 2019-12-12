"Сажали в яму": Военкор Коц рассказал Зеленскому об истинном отношении к русским журналистам на Украине

Военный корреспондент "КП" Александр Коц ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, который позвал русских журналистов в гости после встречи в "нормандском формате". Коц записал видеообращение, в котором рассказал о настоящем положении дел.

"Можно подумать, сами вы, Владимир Александрович, предпочитаете исключительно вышиванки, шаровары да сапьянцы на босу ногу. Но то, что тёмными киевскими вечерами вы смотрите запрещённое российское телевидение, не может не вызывать осторожного оптимизма. Озадачивают только ваши либо наивность, либо неведение, либо лукавство. Неужели вы не знаете, как в вашей стране относятся к российским журналистам? Как заливали их «черемухой» из газовых баллончиков, как сажали в яму на аэродроме в Краматорске, как разбивали барабанные перепонки на допросах, как гурьбой сдавали в СБУ..." - заявил Александр Коц.

Ранее Зеленский публично заявил, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьёву.