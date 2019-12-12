Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Наш ответ на ложь — это правда»: Путин указал на попытки искажения исторических...
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
О чём сговорился Лавров с Трампом и Помпео в Вашингтоне
Активисты майдана признались: скакали "от недалёкого ума" (Руслан Оста...
Главная / В мире

"Сажали в яму": Военкор Коц рассказал Зеленскому об истинном отношении к русским журналистам на Украине

12 декабря 2019, 06:24  •  91 • В мире
Военный корреспондент "КП" Александр Коц попытался раскрыть глаза президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пригласил российских журналистов в свою страну. Зеленский сказал: "Посмотрите, походите ножками, ручками". Александр Коц рассказал президенту Украины, как там на самом деле относятся к журналистам. "Как заливали их "черёмухой" из газовых баллончиков, как сажали в яму на аэродроме в Краматорске, как разбивали барабанные перепонки на допросах", - написал военкор "КП".
Военный корреспондент "КП" Александр Коц ответил на приглашение президента Украины Владимира Зеленского, который позвал русских журналистов в гости после встречи в "нормандском формате". Коц записал видеообращение, в котором рассказал о настоящем положении дел.
"Можно подумать, сами вы, Владимир Александрович, предпочитаете исключительно вышиванки, шаровары да сапьянцы на босу ногу. Но то, что тёмными киевскими вечерами вы смотрите запрещённое российское телевидение, не может не вызывать осторожного оптимизма. Озадачивают только ваши либо наивность, либо неведение, либо лукавство. Неужели вы не знаете, как в вашей стране относятся к российским журналистам? Как заливали их «черемухой» из газовых баллончиков, как сажали в яму на аэродроме в Краматорске, как разбивали барабанные перепонки на допросах, как гурьбой сдавали в СБУ..." - заявил Александр Коц.
Ранее Зеленский публично заявил, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьёву.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
11 декабря 2019, 23:54
"Архиепископ Иероним совершил преступление": Экс-министр нацобороны Греции не побоялся обличить ПЦУ
11 декабря 2019, 17:24
"Западные суды ангажированы, но Россия сможет выиграть": Эксперт о шансах Москвы в тяжбе по долгу Киева
11 декабря 2019, 14:09
Дайджест СМИ: Нервный Зеленский, спокойный Путин, слежка ФБР за Трампом
11 декабря 2019, 20:39
План Трампа заблокирован: Суд запретил тратить деньги Пентагона на строительство стены на мексиканской границе
11 декабря 2019, 14:09
Тема газа на «нормандской» встрече в Париже не раскрыта: Договорились договариваться
11 декабря 2019, 17:09
«Все преследовали цель возобновить работу»: в Кремле сочли неуместным говорить о победителях на саммите в Париже
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
10 декабря 2019, 08:54
Ехидно улыбнулся: Путин оценил переговоры с Зеленским
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
08 декабря 2019, 19:24
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады - из Киева: На майдане - кучка с флагами. Но Зеленский струсит
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националисты Украины пошли ва-банк
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.