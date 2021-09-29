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"Сайгака" не будет": Украина не смогла декоммунизировать советский УАЗ в армии
29 сентября 2021, 19:25 • 265 • Политика
Украина не смогла декоммунизировать советский внедорожник УАЗ в армии, провалив соответствующую программу. По словам замминистра обороны Украины Александра Носова, "Сайгака" не будет".
По словам замглавы Минобороны, существующая на Украине программа по замене армейских УАЗов на современные внедорожники под названием "Сайгак" себя не оправдывает. Адаптация современных гражданских автомобилей к военным нуждам увеличивает их себестоимость на 30% и требует изменять конструкцию автомобилей, что ухудшает их устойчивость, работу механизма переключения передач и двигателя.
- пишет Носов в Facebook.
Чиновник считает, что военное ведомство с самого начала зря занялось этой программой. И что её следует отменить: "шифра "Сайгак" не будет".
Отметим, что в рамках программы замены армейских УАЗов был организован конкурс, в котором приняли участие пять компаний. До 1 сентября они должны были передать опытные образцы для испытаний.
На Украине после госпереворота 2014 года была объявлена масштабная кампания по декоммунизации. Стремясь как можно дальше дистанцироваться от советского прошлого, страна начала переименовывать улицы, города и площади. А также менять советскую военную технику, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО, куда стремится попасть Украина.
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