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"Сайентология вмиг поставит на ноги!": Обессиленный Яценюк госпитализирован в Киеве
16 марта 2020, 14:35 • 167 • Политика
Обессиленный экс-премьер Украины Арсений Яценюк госпитализирован в Киеве. "Не страшно. Сайентология его вмиг поставит на ноги!" — отметили с иронией в Telegram.
Накануне сообщалось о том, что возле чёрного хода киевской клиники останавливался личный автомобиль экс-премьера Toyota Sequoia. Сам Яценюк, как и его охранник, был в медицинской маске. Когда машина подъехала, политик долго не покидал салона. Предполагается, что он "собирался с силами".
По словам пресс-секретаря, Яценюк прибыл в клинику "Борис" на запланированную процедуру. Она попросила "не распространять панику и домыслы" и заверила, что с бывшим премьером всё в порядке.
"Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - рассказала Лапло.
Авторы Telegram-канала "Мюсли Лаврова" с иронией прокомментировали происходящее.
"Не страшно. Сайентология его вмиг поставит на ноги!" — говорится в сообщении.
Отметим, что ещё в 2014 году портал Ридус обнародовал материал, где говорилось о том, что Яценюк - сайентолог с 1998 года.
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