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"Саша! Надо было оставить посла и повара!" Военкор ещё "сократил" чешское посольство в России

19 апреля 2021, 10:20  •  190 • Политика
Военный журналист Александр Сладков ещё больше "сократил" и без того сильно урезанное чешское посольство в России после скандала с выдворением дипломатов. "Саша! Надо было оставить посла и повара, этого достаточно", - заметил он, отвечая на публикацию своего коллеги по цеху Александра Коца.
"Сегодня до конца дня посольство Чехии должны покинуть 20 человек - 16 дипломатов и 4 сотрудника техперсонала", - напомнил у себя в авторском Telegram-канале "Kotsnews" военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, добавив, что чешской дипмиссии таким образом "остаётся пять человек, в том числе - посол (Витезслав) Пивонька".
Его коллега по цеху, военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в ответ на пост Коца предложил ещё больше сократить чешскую дипмиссию в России, вообще оставив только двух человек.
"Саша! Надо было оставить посла и повара, - высказал свою точку зрения Сладков в Telegram. - Этого достаточно, для роли Чехии в нашей жизни".
Ранее, напомним, Прага выслала 18 дипломатов России. Она также утверждает, что "отравители" шпиона Сергея Скрипаля якобы причастны к организации взрывов на территории Чехии. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых объявили в розыск.
МИД России выразил протест чешским властям и в ответ выслал 18 дипломатов. На то, чтобы покинуть нашу страну у чехов есть ровно сутки.

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