"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео

Небольшой казус произошёл во время уличной акции. Видео распространил в своём Telegram журналист Илиас Меркури.

Один из корреспондентов обратился с просьбой дать комментарий к женщине, которая в числе других вышла на улицу, чтобы поддержать Навального. Участница митинга решила выступить перед камерой с пламенной речью, но в самый неподходящий момент забыла имя оппозиционера.

"Навальный! Саша!" - обратилась она в камеру.

Затем, поняв, что допустила ошибку, женщина тихо спросила у рядом стоящего человека: "Навальный как?" И, получив ответ, продолжила.

"Алексей! Лёш! Лёша! Мы проснулись!" - заявила оппозиционерка.

Напомним, в декабре Навальный выложил на YouTube запись своего разговора с неким человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". Разговор якобы является доказательством, что Навального отравили российские спецслужбы. После чего в ФСБ сообщили, что разговор является фейком, а в его создании участвовала иностранная разведка.