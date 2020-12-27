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"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
27 декабря 2020, 22:55 • 120 • Политика
Митинг соратников Алексея Навального закончился полным провалом. Участники акции так разволновались, что забыли имя своего кумира: "Саша, мы проснулись!"
Небольшой казус произошёл во время уличной акции. Видео распространил в своём Telegram журналист Илиас Меркури.
Один из корреспондентов обратился с просьбой дать комментарий к женщине, которая в числе других вышла на улицу, чтобы поддержать Навального. Участница митинга решила выступить перед камерой с пламенной речью, но в самый неподходящий момент забыла имя оппозиционера.
Затем, поняв, что допустила ошибку, женщина тихо спросила у рядом стоящего человека: "Навальный как?" И, получив ответ, продолжила.
Напомним, в декабре Навальный выложил на YouTube запись своего разговора с неким человеком, которого он назвал "сотрудником ФСБ". Разговор якобы является доказательством, что Навального отравили российские спецслужбы. После чего в ФСБ сообщили, что разговор является фейком, а в его создании участвовала иностранная разведка.
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