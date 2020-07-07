"Саратов" прошёл через Босфор: Сирия скоро получит новую партию российского оружия

Так называемый "сирийский экспресс" везёт танки и бронетранспортёры. Об этом написало агентство Al-Masdar News, сославшись на турецкого морского наблюдателя Йорука Ышыка. Выводы были сделаны на основе специализации "Саратова" - перевозка тяжёлой бронетехники. После Босфора корабль взял курс на порт Тартус в Сирийской Арабской Республике.

Агентство назвало поставку вооружения в Сирию "невероятно важной". Столкновения сирийской армии с турецкими военными на северо-западе страны всё ещё продолжаются. Боевики-исламисты не снижают активности в Большом Идлибе. Правительственные войска в боях потеряли немалое количество бронетехники.

В южной части идлибского фронта концентрируются дополнительные силы сирийской армии. Не исключено, что российское вооружение будет доставлено туда, сказано в материале. В долине Аль-Габ и горной местности Джебель аз-Завия действуют несколько группировок террористов.