"Сапоги всмятку" и "полный контакт": Что сказал Путин по итогам саммита БРИКС

В Бразилии завершился саммит стран БРИКС, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин. По итогам саммита российский лидер дал пресс-конференцию, осветив сразу множество международных вопросов.

О БРИКС

Путин отметил, что страны - участницы БРИКС не превращают союз в закрытый клуб и не форсируют события. В этой связи роль объединения будет возрастать, считает президент России. Также российский лидер анонсировал, что на следующий саммит БРИКС будут приглашены представители стран СНГ и ЕврАзЭС.

О США и Сирии

По мнению Владимира Путина, приезд президента США Дональда Трампа 9 мая в Россию на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне был бы правильным ходом даже в рамках его предвыборной кампании. Президент России добавил, что вклад США и Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии есть. Тем не менее основная часть работы по очищению страны от боевиков и восстановлению контроля легитимного правительства за территорией была выполнена Россией, и это подтвердит любой нейтральный наблюдатель, подчеркнул Путин.

Об Украине

Прежде всего Владимир Путин опроверг информацию о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до "нормандского формата". При этом президент России заверил, что находится со своим украинским коллегой "в полном контакте".

"О встрече до "нормандского формата" речи не идёт. Чего ж мы будем суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия выступает за сохранение "нормандского формата", так как "других вариантов нет".

О Донбассе

Путин напомнил, что Европа просила Украину сделать закон об особом статусе Донбасса бессрочным, но Киев этого так и не сделал. Президент России заверил, что в случае возвращения Вооружённых сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.

"Разведение войск в Донбассе нужно как можно быстрее осуществить по всей линии соприкосновения, чтобы "пушки не стреляли", - сказал Путин.

О транзите газа

По мнению президента России, риск прекращения транзита газа через Украину существует. Также он отметил, что реверс газа на Украину - это полная чушь.

"Невозможен никакой реверс, это как "сапоги всмятку", - ёмко описал ситуацию Путин.

Вместе с тем он отметил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%.