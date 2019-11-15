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"Сапоги всмятку" и "полный контакт": Что сказал Путин по итогам саммита БРИКС
15 ноября 2019, 14:09 • 146 • Политика
Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС, на которой поднял темы Украины, ситуации в Сирии, а также тему отношений с президентом США Дональдом Трампом.
В Бразилии завершился саммит стран БРИКС, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин. По итогам саммита российский лидер дал пресс-конференцию, осветив сразу множество международных вопросов.
О БРИКС
Путин отметил, что страны - участницы БРИКС не превращают союз в закрытый клуб и не форсируют события. В этой связи роль объединения будет возрастать, считает президент России. Также российский лидер анонсировал, что на следующий саммит БРИКС будут приглашены представители стран СНГ и ЕврАзЭС.
О США и Сирии
По мнению Владимира Путина, приезд президента США Дональда Трампа 9 мая в Россию на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне был бы правильным ходом даже в рамках его предвыборной кампании. Президент России добавил, что вклад США и Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии есть. Тем не менее основная часть работы по очищению страны от боевиков и восстановлению контроля легитимного правительства за территорией была выполнена Россией, и это подтвердит любой нейтральный наблюдатель, подчеркнул Путин.
Об Украине
Прежде всего Владимир Путин опроверг информацию о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до "нормандского формата". При этом президент России заверил, что находится со своим украинским коллегой "в полном контакте".
Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия выступает за сохранение "нормандского формата", так как "других вариантов нет".
О Донбассе
Путин напомнил, что Европа просила Украину сделать закон об особом статусе Донбасса бессрочным, но Киев этого так и не сделал. Президент России заверил, что в случае возвращения Вооружённых сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
О транзите газа
По мнению президента России, риск прекращения транзита газа через Украину существует. Также он отметил, что реверс газа на Украину - это полная чушь.
Вместе с тем он отметил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%.
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