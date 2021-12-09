"Санта, я хочу Украину": В переговорах Путина с Байденом нашёлся третий лишний

В переговорах президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена нашёлся третий лишний. Западные СМИ отразили саммит на высшем уровне в карикатурах. "Санта, я хочу Украину", - говорится на одной из карикатур..

Западная пресса отреагировала целой россыпью карикатур на завершившиеся накануне переговоры Путина и Байдена. Практически везде президент России в духе русофобской пропаганды был представлен вероломным тираном, хотя досталось и другим лидерам. Telegram-канал "Расстрельный" собрал самые яркие зарисовки.

На одной из них Путин сидит на коленях у Санта-Клауса и показывает ему карту со схематично нарисованной Украиной, как бы говоря: "Санта, я хочу Украину на Рождество". Это может быть отсылкой на сообщения американских и украинских СМИ о том, что Россия якобы собирается вторгнуться в соседнюю страну в канун католического Рождества, когда Запад будет занят распаковыванием подарков. Авторы проявили усердие и пририсовали Украине русский Крым.

Другая карикатура изображает стол в виде карты Украины, за которым Путин и Байден соревнуются в армрестлинге. В их игре нашёлся третий лишний. На картинке можно заметить, как из-за края стола выглядывает малыш Зеленский, явно заинтересованный тем, чем занимаются взрослые.

Скриншот: Telegram/Расстрельный

Отметим, что Украина действительно была центральной темой на переговорах Путина и Байдена. О чём конкретно договорились президенты, неизвестно, однако сразу же после конференции Сенат США убрал из оборонного бюджета санкции против "Северного потока - 2", а Байден публично заявил, что американские солдаты не будут воевать за Украину.