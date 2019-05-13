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"Санкциями задушить и обвалить экономику": Соловьёв взбудоражил Сеть мерами за "слив" С-300ПТ американцам
13 мая 2019, 16:09 • 133 • Политика
Ранее стало известно о том, что в распоряжении ВС США оказались зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ. Эксперт заявил, что это "удар из-за угла для России", и предположил, что нанести его могла Украина. Телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter взбудоражил Сеть вопросом о мерах за "слив" американцам. "Санкциями задушить и обвалить экономику", - предложили одни, а другие считают: "Можно запретить детям чиновников отдыхать в США".
Генерал-лейтенант Александр Горьков прокомментировал информацию о том, что в распоряжении ВС США оказались зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ. Он не исключил, что это вооружение попало к американцам с Украины.
"Зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ могли попасть в распоряжение США с территории Украины, - отметил он в беседе со "Взглядом". - Однако плюс для Москвы заключается в том, что в России этот комплекс уже практически не используется".
При этом эксперт называет подобную передачу разработок "ударом из-за угла России".
Телеведущий Владимир Соловьёв у себя в Twitter предложил интернет-пользователям поразмышлять на тему мер за "слив" С-300ПТ американцам.
"И какие меры мы собираемся предпринимать против "из-за угла", как вежливо назвали Украину", - поинтересовался он в соцсети.
Вопрос не на шутку взбудоражил Сеть.
"Санкциями задушить и обвалить экономику, - пишут одни, а другие дополняют: - Можно запретить детям чиновников отдыхать в США".
"Прекратить все взаимоотношения с 404-й и обложить её санкциями по самое небалуй", - вторят им сторонники этой версии. - "Будем стучать, как Никита Сергеевич Хрущёв, туфлёй по трибуне и обещать им показать кузькину мать!"
Другие считают, что Россия вообще никак на это не отреагирует.
"Удивимся и сильно расстроимся. Ну может, еще ножкой топнем", "Да никаких, сопли вытрем, как обычно, ну и продукты на полигоне трактором подавим", - предполагают идеологи этой версии.
Третьи же придерживаются, по сути, мнения Горькова, который, продолжив комментировать инцидент, отметил, что "эта ситуация хоть и неприятная, но отнюдь не критичная".
"С-300 давно стоит на вооружении стран НАТО - Греции и Словакии. Кому надо, тот его изучил".
"Этот комплекс уже изучен натовцами вдоль и поперек! Ему уже сколько лет! Свою систему распознавания "свой-чужой" уже, скорее всего, переписали так, что переживать не о чем!"
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