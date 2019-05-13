"Санкциями задушить и обвалить экономику": Соловьёв взбудоражил Сеть мерами за "слив" С-300ПТ американцам

Генерал-лейтенант Александр Горьков прокомментировал информацию о том, что в распоряжении ВС США оказались зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ. Он не исключил, что это вооружение попало к американцам с Украины.

"Зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ могли попасть в распоряжение США с территории Украины, - отметил он в беседе со "Взглядом". - Однако плюс для Москвы заключается в том, что в России этот комплекс уже практически не используется".

При этом эксперт называет подобную передачу разработок "ударом из-за угла России".

Телеведущий Владимир Соловьёв у себя в Twitter предложил интернет-пользователям поразмышлять на тему мер за "слив" С-300ПТ американцам.

"И какие меры мы собираемся предпринимать против "из-за угла", как вежливо назвали Украину", - поинтересовался он в соцсети.

Вопрос не на шутку взбудоражил Сеть.

"Санкциями задушить и обвалить экономику, - пишут одни, а другие дополняют: - Можно запретить детям чиновников отдыхать в США".

"Прекратить все взаимоотношения с 404-й и обложить её санкциями по самое небалуй", - вторят им сторонники этой версии. - "Будем стучать, как Никита Сергеевич Хрущёв, туфлёй по трибуне и обещать им показать кузькину мать!"

Другие считают, что Россия вообще никак на это не отреагирует.

"Удивимся и сильно расстроимся. Ну может, еще ножкой топнем", "Да никаких, сопли вытрем, как обычно, ну и продукты на полигоне трактором подавим", - предполагают идеологи этой версии.

Третьи же придерживаются, по сути, мнения Горькова, который, продолжив комментировать инцидент, отметил, что "эта ситуация хоть и неприятная, но отнюдь не критичная".

"С-300 давно стоит на вооружении стран НАТО - Греции и Словакии. Кому надо, тот его изучил".

"Этот комплекс уже изучен натовцами вдоль и поперек! Ему уже сколько лет! Свою систему распознавания "свой-чужой" уже, скорее всего, переписали так, что переживать не о чем!"