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"Санкций не будет, остановите мигрантов": Как Литва сдалась перед Лукашенко
29 июля 2021, 18:35 • 210 • Политика
Глава МИД Литвы сообщил, что страна не будет вводить санкции в отношении Белоруссии, если та поможет остановить поток мигрантов из стран Африки и Азии.
Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом против Минска новых санкций, если удастся остановить большой поток мигрантов, которые проходят в Литву через границу с Белоруссией.
В телеграм-канале "Жёлтые СЛИВЫ" считают меры недостаточными, однако признают, что знак хороший.
"Руководство Литвы наконец-то протрезвело. Поняло, что делать с миграционным кризисом что-то надо, и решения для этого нужны вовсе не популистские, а вполне конкретные", - написал автор канала.
Вильнюс испытывает большие проблемы: с начала текущего года на территорию страны через общую границу проникло 3145 нелегалов из Азии и Африки, которые были задержаны. Это почти в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. Только за прошедшие сутки было задержано 118 человек.
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