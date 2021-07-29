"Санкций не будет, остановите мигрантов": Как Литва сдалась перед Лукашенко

Глава МИД Литвы сообщил, что страна не будет вводить санкции в отношении Белоруссии, если та поможет остановить поток мигрантов из стран Африки и Азии.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом против Минска новых санкций, если удастся остановить большой поток мигрантов, которые проходят в Литву через границу с Белоруссией.

В телеграм-канале "Жёлтые СЛИВЫ" считают меры недостаточными, однако признают, что знак хороший.

"Руководство Литвы наконец-то протрезвело. Поняло, что делать с миграционным кризисом что-то надо, и решения для этого нужны вовсе не популистские, а вполне конкретные", - написал автор канала.

Вильнюс испытывает большие проблемы: с начала текущего года на территорию страны через общую границу проникло 3145 нелегалов из Азии и Африки, которые были задержаны. Это почти в 40 раз больше, чем за весь прошлый год. Только за прошедшие сутки было задержано 118 человек.