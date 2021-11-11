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"Санкции теперь против "Люфтганзы"?": Немецкие СМИ рассекретили операцию "Мигранты из Белоруссии"

11 ноября 2021, 09:20  •  201 • Политика
Немецкие СМИ рассекретили операцию "Мигранты из Белоруссии", проводимую сейчас на польско-белорусской границе. Политолог Александр Сосновский прокомментировал появившиеся данные, иронично поинтересовавшись: "Санкции теперь против "Люфтганзы" применять будем?"
В своём Telegram-канале политолог привёл материал телеканала NTV, в котором рассекречен конфиденциальный документ Еврокомиссии. Согласно этим данным, большинство арестованных, "которые помогают мигрантам из Беларуси бежать в Европейский союз, предположительно, проживает в Германии". Об этом сообщают журналисты со ссылкой на внутренний конфиденциальный документ Еврокомиссии под названием "Отчёт о ситуации: ситуация с миграцией и беженцами".
"Таким образом, большинство случаев" связаны с арестом водителей, "которые позволяют нелегальным мигрантам (в основном из Сирии, но также из Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена) въезжать в Германию через Польшу на арендованных легковых автомобилях". Чаще всего водителями являются граждане третьих стран, таких как Иран, Ирак, Сирия или Турция, "проживающие в Германии", говорится в материале.
Комментируя опубликованные данные, Александр Сосновский иронично поинтересовался: "Санкции теперь против "Люфтганзы" применять будем?"

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