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"Санкции США не смогут помешать": Берлин уверен в завершении проекта "Северный поток - 2":

23 декабря 2019, 18:39  •  144 • В мире
В Берлине американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", снова подвергли резкой критике. Теперь об этом заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц. "Санкции США не смогут нам помешать", - уверен немецкий политик.
Как пишет издание Suddeutsche Zeitung, федеральное правительство Германии твёрдо уверено в том, что газопровод "Северный поток - 2" будет завершён, при этом позиция Берлина по отношению к самому проекту остаётся неизменной. Кроме того, в консорциуме Nord Stream 2 заявили, что приложат все силы для того, чтобы строительство было продолжено как можно быстрее.
Немецкое издание напомнило о том, что американские власти угрожают "фатальными последствиями" всем участникам реализации проекта "Северный поток - 2". Санкции прежде всего нацелены на компании, специальные суда которых занимаются прокладкой труб.
В Nord Stream 2 подтвердили, что швейцарско-голландская компания Allseas была вынуждена в минувшую субботу приостановить работы по прокладке последнего участка трубопровода в датских водах после того, как президент Трамп поставил подпись под военным бюджетом, в котором и расписаны все санкции против строительства газопровода.
Теперь, сообщает Suddeutsche Zeitung, при необходимости работы продолжит российская компания.
Общая протяжённость газопровода, который должен соединить Россию с Германией через Балтийское море, - 1200 километров.

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