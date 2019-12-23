|
"Санкции США не смогут помешать": Берлин уверен в завершении проекта "Северный поток - 2":
23 декабря 2019, 18:39 • 144 • В мире
В Берлине американские санкции, направленные против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", снова подвергли резкой критике. Теперь об этом заявил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц. "Санкции США не смогут нам помешать", - уверен немецкий политик.
Как пишет издание Suddeutsche Zeitung, федеральное правительство Германии твёрдо уверено в том, что газопровод "Северный поток - 2" будет завершён, при этом позиция Берлина по отношению к самому проекту остаётся неизменной. Кроме того, в консорциуме Nord Stream 2 заявили, что приложат все силы для того, чтобы строительство было продолжено как можно быстрее.
Немецкое издание напомнило о том, что американские власти угрожают "фатальными последствиями" всем участникам реализации проекта "Северный поток - 2". Санкции прежде всего нацелены на компании, специальные суда которых занимаются прокладкой труб.
В Nord Stream 2 подтвердили, что швейцарско-голландская компания Allseas была вынуждена в минувшую субботу приостановить работы по прокладке последнего участка трубопровода в датских водах после того, как президент Трамп поставил подпись под военным бюджетом, в котором и расписаны все санкции против строительства газопровода.
Теперь, сообщает Suddeutsche Zeitung, при необходимости работы продолжит российская компания.
Общая протяжённость газопровода, который должен соединить Россию с Германией через Балтийское море, - 1200 километров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 декабря 2019, 12:09
|
18 декабря 2019, 11:54
|
22 декабря 2019, 13:09
|
19 декабря 2019, 17:09
|
17 декабря 2019, 16:09
|
19 декабря 2019, 23:39
|
19 декабря 2019, 00:54