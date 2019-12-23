"Санкции США не смогут помешать": Берлин уверен в завершении проекта "Северный поток - 2":

Как пишет издание Suddeutsche Zeitung, федеральное правительство Германии твёрдо уверено в том, что газопровод "Северный поток - 2" будет завершён, при этом позиция Берлина по отношению к самому проекту остаётся неизменной. Кроме того, в консорциуме Nord Stream 2 заявили, что приложат все силы для того, чтобы строительство было продолжено как можно быстрее.

Немецкое издание напомнило о том, что американские власти угрожают "фатальными последствиями" всем участникам реализации проекта "Северный поток - 2". Санкции прежде всего нацелены на компании, специальные суда которых занимаются прокладкой труб.

В Nord Stream 2 подтвердили, что швейцарско-голландская компания Allseas была вынуждена в минувшую субботу приостановить работы по прокладке последнего участка трубопровода в датских водах после того, как президент Трамп поставил подпись под военным бюджетом, в котором и расписаны все санкции против строительства газопровода.

Теперь, сообщает Suddeutsche Zeitung, при необходимости работы продолжит российская компания.

Общая протяжённость газопровода, который должен соединить Россию с Германией через Балтийское море, - 1200 километров.