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"Санкции против России незаконны": Экс-президент Хорватии о катастрофе экономики страны после демарша Запада

14 июня 2019, 08:54  •  205 • Политика
Бывший президент Хорватии Степан Месич назвал антироссийские санкции незаконными. Экс-лидер страны заявил, что от данных ограничений в равной степени страдают все. По его словам, ограничительные меры против Москвы стали катастрофой для экономики Хорватии. "Санкции против России незаконны", - сказал Месич.
О том, что антироссийские санкции нанесли огромный и практически катастрофический ущерб экономике Хорватии, журналистам рассказал экс-президент страны Степан Месич.
По его словам, буквально с самого первого дня, как только Хорватия ввела ограничения в адрес Москвы, хорватская экономика тут же столкнулась с серьезным ударом.
"ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов, - объяснил Месич, его цитируют "Известия". - Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".
И если ранее хорватский экспорт на территорию РФ мог похвалиться суммой свыше 400 млн долларов, то сейчас она составляет не более 200 млн рублей.
"Ограничительные меры против Москвы незаконны, - подытожил Месич. – Так как они вводились Западом без согласия ООН".
Отметим, что Степан Месич был президентом Хорватии в период 2000-2010 годов.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после законного референдума на полуострове, где жители выразили свою волю. Таким образом, Крым вошел в состав РФ. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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