"Санкции против России незаконны": Экс-президент Хорватии о катастрофе экономики страны после демарша Запада

О том, что антироссийские санкции нанесли огромный и практически катастрофический ущерб экономике Хорватии, журналистам рассказал экс-президент страны Степан Месич.

По его словам, буквально с самого первого дня, как только Хорватия ввела ограничения в адрес Москвы, хорватская экономика тут же столкнулась с серьезным ударом.

"ВВП страны в 2014 году составлял 57 миллиардов долларов, а в 2015-м упал до 49 миллиардов долларов, - объяснил Месич, его цитируют "Известия". - Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций".

И если ранее хорватский экспорт на территорию РФ мог похвалиться суммой свыше 400 млн долларов, то сейчас она составляет не более 200 млн рублей.

"Ограничительные меры против Москвы незаконны, - подытожил Месич. – Так как они вводились Западом без согласия ООН".

Отметим, что Степан Месич был президентом Хорватии в период 2000-2010 годов.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после законного референдума на полуострове, где жители выразили свою волю. Таким образом, Крым вошел в состав РФ. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.