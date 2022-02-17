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"Санкции ни за что": Политолог объяснил, в чём просчитались США

17 февраля 2022, 23:10  •  153 • Политика
США просчитались, хотя мяч до сих пор на их стороне поля. Политолог Дмитрий Евстафьев объяснил, что не так в диалоге между Вашингтоном и Москвой. "Санкции ни за что", - упомянул он.
"Мы стоим на пороге очень жёстких финансовых санкций ни за что. Это реальность возможно даже завтрашнего дня", - произнёс Евстафьев в прямом эфире программы "Лабиринт Карнаухова" на YouTube-канале "Соловьёв Live".
Политолог объяснил, что американцы всегда следуют стратегии двух дорог. Одна из них – давить, пока давится. Эксперт выразил сожаление: Россия опытом последних лет доказала, что на неё можно давить. Вторая дорога – вести переговоры.
"Американцы вели с нами разговоры не о главном. Они вырывали второстепенные моменты, игнорируя ключевые вопросы, которые поставила Россия. Но теперь, после ответа России, это больше невозможно", - считает Дмитрий Евстафьев.
По его мнению, Россия должна быть морально готова к действиям, которые в наших документах называются "военно-техническим ответом". США не готовы ни к какому предметному диалогу о гарантиях безопасности. Это ещё раз доказало сегодня выступление Блинкена.
"США находятся в коконе сконструированной ими же лжи", - подчеркнул политолог.

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