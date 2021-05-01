"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию

Спикер ЕП заявил, что санкции России не заставят умолкнуть Европарламент. Политик обиделся на запрет посещения России, после того как помог принять резолюцию об отключении России от SWIFT.

В Европарламенте обиделись на санкции Москвы, последовавшие после принятия резолюции об отключении России от SWIFT. Спикер ЕП Давид Сассоли заявил, что это не заставит Европарламент и его лично умолкнуть.

Речь идёт об ограничении въезда в Россию для восьми человек. Помимо спикера ЕП, в секционный список вошли руководитель берлинской прокуратуры, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции, заместитель председателя Еврокомиссии, а также еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности.

Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать,

- написал спикер Европарламента на своей странице в Twitter.

Днём ранее, в четверг, 29 апреля, Европарламент принял очередную резолюцию по России. В ней звучит призыв остановить проект "Северный поток - 2", а также отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT. Резолюция не обязательна к исполнению, но евробюрократы должны к ней как минимум прислушиваться.