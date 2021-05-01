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"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию
01 мая 2021, 01:05 • 33 • Политика
Спикер ЕП заявил, что санкции России не заставят умолкнуть Европарламент. Политик обиделся на запрет посещения России, после того как помог принять резолюцию об отключении России от SWIFT.
В Европарламенте обиделись на санкции Москвы, последовавшие после принятия резолюции об отключении России от SWIFT. Спикер ЕП Давид Сассоли заявил, что это не заставит Европарламент и его лично умолкнуть.
Речь идёт об ограничении въезда в Россию для восьми человек. Помимо спикера ЕП, в секционный список вошли руководитель берлинской прокуратуры, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции, заместитель председателя Еврокомиссии, а также еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности.
- написал спикер Европарламента на своей странице в Twitter.
Днём ранее, в четверг, 29 апреля, Европарламент принял очередную резолюцию по России. В ней звучит призыв остановить проект "Северный поток - 2", а также отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT. Резолюция не обязательна к исполнению, но евробюрократы должны к ней как минимум прислушиваться.
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