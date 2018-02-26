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"Санкции навсегда": Рогозин рассказал, почему ограничения с России не будут сняты
26 февраля 2018, 09:09 • 401 • В мире
Санкции против России ввели навсегда, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Стало известно о том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда.
Рогозин также отметил, что на самом деле для России санкции - это шанс проявить лучшие черты национального характера, такие как единство, сплоченность, например.
Напомним, полгода назад президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. После чего осенью Белый дом представил перечень лиц в российском оборонном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.
Так же ранее сообщалось, что во время своего визита в Россию посол по особым поручениям ЕС Мари-Энн Конинскс обратила внимание, что антироссийские санкции оказали влияние на сектор добычи углеводородов.
Помимо этого, она добавила, что для морских разработок необходимы европейские технологии. Введение санкций, по словам Мари-Энн Конинскс, практически заморозило разработки.
Отметим, что вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о санкциях в интервью для "Ъ".
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