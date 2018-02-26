Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно
ВЦИОМ: агитационные материалы Путина лидируют в списке понравившихся избирателям
На бизнес надвигается нечто непонятное
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.02.18
Главная / В мире

"Санкции навсегда": Рогозин рассказал, почему ограничения с России не будут сняты

26 февраля 2018, 09:09  •  401 • В мире
Санкции против России ввели навсегда, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Стало известно о том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что ограничительные меры, которые Запад ввел против России, останутся навсегда.
"Санкции - это реакция старого матерого врага на наше усиление, - сказал Рогозин. - И сняты они будут только в случае, если мы снова станем слабыми". То есть никогда, подчеркнул вице-премьер.
Рогозин также отметил, что на самом деле для России санкции - это шанс проявить лучшие черты национального характера, такие как единство, сплоченность, например.
Напомним, полгода назад президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. После чего осенью Белый дом представил перечень лиц в российском оборонном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.
Так же ранее сообщалось, что во время своего визита в Россию посол по особым поручениям ЕС Мари-Энн Конинскс обратила внимание, что антироссийские санкции оказали влияние на сектор добычи углеводородов.

Помимо этого, она добавила, что для морских разработок необходимы европейские технологии. Введение санкций, по словам Мари-Энн Конинскс, практически заморозило разработки.
Отметим, что вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил о санкциях в интервью для "Ъ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

401
Источник
Похожие новости
25 февраля 2018, 16:54
На саммите Евросоюза: борьба за деньги разгорается
25 февраля 2018, 13:24
Гуманитарная пауза: как могут развиваться события в Сирии после принятия резолюции Совбеза ООН
26 февраля 2018, 09:09
"Не оправдали надежд": После блестящей победы русских хоккеистов на ОИ, США отказались от своих спортсменов

26 февраля 2018, 12:24
Ничего нового в Сирии: Нечисть выжигают
25 февраля 2018, 19:54
«Зона национальных интересов»: как новые санкции США против Северной Кореи могут ударить по Китаю
25 февраля 2018, 23:09
«Тяжёлая гуманитарная ситуация»: Путин обсудил с Макроном и Меркель обстановку в Восточной Гуте
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 февраля 2018, 14:54
Евросоюз ставит Украину на "счётчик"
23 февраля 2018, 06:24
Бандера вышел из «Минска»
24 февраля 2018, 01:54
На Украине умер советский актер Анатолий Решетников
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
24 февраля 2018, 05:09
Еле-еле едет по льду: Забытый олимпиец из США злобно отозвался о Загитовой
24 февраля 2018, 05:09
После Сирии будет Ливан. Американцы узнали о военном плане Медведева
23 февраля 2018, 05:08
"Северный поток-2" - это приговор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.