"Санкции из ада" - затупившийся инструмент": Американский бизнес выступил против "ударов" по России

Торговая палата США и Американский институт нефти обозначили, что бизнес США боится попасть под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России, пишет Bloomberg. Дело в том, что эти учреждения независимо друг от друга написали в комитет по иностранным делам Сената США. Если кратко, Торговая палата высказала просьбу пересмотреть соответствующий законопроект и доработать его. А институт, отмечает издание, пошёл ещё дальше и выдвинул призыв голосовать против документа.

О каком документе речь? Он называется Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 ("О защите американской безопасности от агрессии Кремля"). Данный законопроект планируют рассмотреть в комитете по иностранным делам. Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм, впервые представил его летом 2018-го. Тогда он назвал его "санкциями из ада". Сенатор использовал такую формулировку из-за жёстких положений, в том числе запрета операций с российским госдолгом, сообщает издание.

Как считают в среде американских бизнесменов, США вводит санкции тогда, когда они не являются самым эффективным средством. Предприниматели считают эти санкции "затупившимcя инструментом", в то время как "обстоятельства требуют скальпеля", цитирует издание представителей Торговой палаты.