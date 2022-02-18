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"Санкции будут вводить в любом случае": Путин объяснил логику ограничений Запада

18 февраля 2022, 20:10  •  49 • Политика
Путин уверен, что санкции против России будут вводить в любом случае. "Всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное как недобросовестная конкуренция", - объяснил глава государства.
Новые санкции против России и Белоруссии будут введены при любом развитии событий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава государства указал, что цель санкционного давления Запада - затормозить развитие России и Белоруссии. Поэтому их будут вводить независимо от того, есть для этого повод или нет.
Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция,
- сказал Путин.
Он добавил, что единственный способ бороться с этим - укрепляться изнутри, прежде всего в сфере экономики.

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