"Санкции будут вводить в любом случае": Путин объяснил логику ограничений Запада

Путин уверен, что санкции против России будут вводить в любом случае. "Всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное как недобросовестная конкуренция", - объяснил глава государства.

Новые санкции против России и Белоруссии будут введены при любом развитии событий. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Глава государства указал, что цель санкционного давления Запада - затормозить развитие России и Белоруссии. Поэтому их будут вводить независимо от того, есть для этого повод или нет.

Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция,

- сказал Путин.

Он добавил, что единственный способ бороться с этим - укрепляться изнутри, прежде всего в сфере экономики.