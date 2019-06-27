"Санитары тут уже бессильны". Украинскому "историку" с "говорящей фамилией" в Сети объяснили реформы Петра I

Украинский историк, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко ранее во время конференции, приуроченной к 310-летию Полтавской битвы, занизил роль Петра I и его реформ.

По его словам выходит, что Пётр Великий, мол, был плохим реформатором, а сами реформы проводились "украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями".

В Сети подобное заявление вызвало волну шуток, а самому Брехуненко популярно объяснили реформы Петра I.

"Современный украинский "историк" с говорящей фамилией Брехуненко заявил, что Пётр Первый был плохим реформатором. А те реформы, которые он провёл, делались украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, - отмечают интернет-пользователи. И добавляют: - Санитары тут уже бессильны".

Фото: twitter/RadioStydoba

"Украинцы же учили ордынцев и "вату" строить корабли, а голландцы так просто гвозди подавали", - отшутились в ответ.

А некоторые припомнили украинцам вырытое ими Чёрное море.

"Ну, после того как украинцы вырыли Чёрное море, всё может быть".