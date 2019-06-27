|
"Санитары тут уже бессильны". Украинскому "историку" с "говорящей фамилией" в Сети объяснили реформы Петра I
27 июня 2019, 12:09 • 222 • Политика
Украинский "историк" с "говорящей фамилией" Брехуненко заявил, что Пётр I был плохим реформатором, а его реформы якобы на самом деле проводили украинцы. В Сети ему популярно объяснили реформы Петра Великого. "Санитары тут уже бессильны", - иронично прокомментировали интернет-пользователи заявления "историка".
Украинский историк, заведующий отделом актовой археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко ранее во время конференции, приуроченной к 310-летию Полтавской битвы, занизил роль Петра I и его реформ.
По его словам выходит, что Пётр Великий, мол, был плохим реформатором, а сами реформы проводились "украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями".
В Сети подобное заявление вызвало волну шуток, а самому Брехуненко популярно объяснили реформы Петра I.
"Современный украинский "историк" с говорящей фамилией Брехуненко заявил, что Пётр Первый был плохим реформатором. А те реформы, которые он провёл, делались украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, - отмечают интернет-пользователи. И добавляют: - Санитары тут уже бессильны".
Фото: twitter/RadioStydoba
"Украинцы же учили ордынцев и "вату" строить корабли, а голландцы так просто гвозди подавали", - отшутились в ответ.
А некоторые припомнили украинцам вырытое ими Чёрное море.
"Ну, после того как украинцы вырыли Чёрное море, всё может быть".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
222
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2019, 13:54
|
21 июня 2019, 09:54
|
23 июня 2019, 15:24
|
25 июня 2019, 17:39
|
26 июня 2019, 03:39
|
21 июня 2019, 03:24
|
23 июня 2019, 13:39