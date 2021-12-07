Эксперт в области безопасности Дэниел Гур считает, что Соединённые Штаты должны переправить в Польшу штаб своей армии. Политолог Матеуш Пискорский объяснил, что стоит за этой инициативой. "Санитарный кордон", - произнёс он.

Размещение в Варшаве позволит НАТО укрепить восточные рубежи, пишет издание 19Fortyfive, приводят слова Гура. В Польше должен разместиться большой бронетанковый корпус, причём на постоянной основе. Так Вашингтон получит преимущество в регионе.

По мнению Матеуша Пискорского, ведущие геополитики разработали стратегию, которой и придерживаются США. Ряд американских, а также британских консервативно настроенных политиков видят много плюсов в эскалации конфликта с Россией.

При этом мнение польских властей в общем-то никого не интересует. Спрашивать Варшаву не будут, так как она согласится и ничего не потребует взамен, считает политолог.

"Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе", - приводят его слова "Народные Новости".

Польша, а также некоторые другие страны представляют собой "санитарный кордон", добавил эксперт. Главная цель этого кордона – помешать европейским странам сблизиться с Россией.