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"Санитарный кордон": Политолог объяснил, что стоит за "переездом "американского штаба в Польшу

07 декабря 2021, 04:55  •  86 • Политика
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур считает, что Соединённые Штаты должны переправить в Польшу штаб своей армии. Политолог Матеуш Пискорский объяснил, что стоит за этой инициативой. "Санитарный кордон", - произнёс он.
Размещение в Варшаве позволит НАТО укрепить восточные рубежи, пишет издание 19Fortyfive, приводят слова Гура. В Польше должен разместиться большой бронетанковый корпус, причём на постоянной основе. Так Вашингтон получит преимущество в регионе.
По мнению Матеуша Пискорского, ведущие геополитики разработали стратегию, которой и придерживаются США. Ряд американских, а также британских консервативно настроенных политиков видят много плюсов в эскалации конфликта с Россией.
При этом мнение польских властей в общем-то никого не интересует. Спрашивать Варшаву не будут, так как она согласится и ничего не потребует взамен, считает политолог.
"Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе", - приводят его слова "Народные Новости".
Польша, а также некоторые другие страны представляют собой "санитарный кордон", добавил эксперт. Главная цель этого кордона – помешать европейским странам сблизиться с Россией.

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