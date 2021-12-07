|
"Санитарный кордон": Политолог объяснил, что стоит за "переездом "американского штаба в Польшу
07 декабря 2021, 04:55 • 86 • Политика
Эксперт в области безопасности Дэниел Гур считает, что Соединённые Штаты должны переправить в Польшу штаб своей армии. Политолог Матеуш Пискорский объяснил, что стоит за этой инициативой. "Санитарный кордон", - произнёс он.
Размещение в Варшаве позволит НАТО укрепить восточные рубежи, пишет издание 19Fortyfive, приводят слова Гура. В Польше должен разместиться большой бронетанковый корпус, причём на постоянной основе. Так Вашингтон получит преимущество в регионе.
По мнению Матеуша Пискорского, ведущие геополитики разработали стратегию, которой и придерживаются США. Ряд американских, а также британских консервативно настроенных политиков видят много плюсов в эскалации конфликта с Россией.
При этом мнение польских властей в общем-то никого не интересует. Спрашивать Варшаву не будут, так как она согласится и ничего не потребует взамен, считает политолог.
"Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе", - приводят его слова "Народные Новости".
Польша, а также некоторые другие страны представляют собой "санитарный кордон", добавил эксперт. Главная цель этого кордона – помешать европейским странам сблизиться с Россией.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 21:45
|
01 декабря 2021, 17:40
|
04 декабря 2021, 08:40
|
05 декабря 2021, 22:35
|
01 декабря 2021, 12:25
|
03 декабря 2021, 00:00
|
05 декабря 2021, 11:30