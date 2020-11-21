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"Санду будет вести себя достаточно осторожно": Эксперт о будущем отношений Молдавии и России

21 ноября 2020, 18:50  •  91 • Политика
Политолог спрогнозировал будущее России и Молдавии после победы Санду. "Я думаю, что она всё-таки будет вести себя достаточно осторожно по отношению к нашей стране", - выразил мнение эксперт.
После прихода Майи Санду к власти в Молдавии отношения страны с Россией вряд ли сильно изменятся по чисто экономическим причинам. Такое мнение высказал политолог Константин Калачёв.
По его словам, избранная президент Молдавии Майя Санду прекрасно осознаёт значимость российского рынка для своей страны. Также ей известно, что определённая часть граждан Молдавии работают в России.
Я думаю, что она всё-таки будет вести себя достаточно осторожно по отношению к нашей стране, - высказал мнение политолог в беседе с Nation News.
Что касается высказываний Майи Санду против предложенной президентом Игорем Додоном федерализации Молдавии и заявлений о необходимости полного вывода российских войск с территории страны, то тут также не стоит драматизировать ситуацию, уверяет эксперт. Потому что, в отличие от украинских властей, молдавские власти признали самопровозглашённую Приднестровско-Молдавскую республику как часть переговорного формата.
Также эксперт не исключил, что проигравший выборы Додон может попытаться стать премьер-министром Молдавии. Сейчас его политическое будущее зависит от следующих парламентских выборов в стране, подытожил Константин Калачёв.

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