"Самый здоровый президент" США пережил своего врача

О смерти 73-летнего Борнстейна сообщила газета New York Times. При этом издание не стало уточнять, что стало причиной ухода из жизни.

Отметим, что доктор Борнстейн запомнился общественности благодаря высказыванию о здоровье Трампа. В 2015 году он заявил, что политик обладает "выдающейся силой" и "великолепными" медицинскими показателями. Медик выразил уверенность, что в случае победы на выборах 2016 года Трамп станет самым здоровым президентом в истории США.

Позднее доктор заявлял, что эту характеристику он написал якобы под диктовку своего нанимателя.

Борнстейн следил за здоровьем Трампа с 1980 года. В 2017 году он был уволен после того, как рассказал журналистам, что президент принимает средство для роста волос.

Примечательно, что Борнстейн и Трамп были почти ровесниками. Американский лидер был всего на год старше своего врача.