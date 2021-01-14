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"Самый здоровый президент" США пережил своего врача
14 января 2021, 23:35 • 30 • Политика
Дональд Трамп, которого называли "самым здоровым президентом США", пережил своего личного врача - доктора Харольда Борнстейна. Именно он дал Трампу столь лестную медицинскую характеристику.
О смерти 73-летнего Борнстейна сообщила газета New York Times. При этом издание не стало уточнять, что стало причиной ухода из жизни.
Отметим, что доктор Борнстейн запомнился общественности благодаря высказыванию о здоровье Трампа. В 2015 году он заявил, что политик обладает "выдающейся силой" и "великолепными" медицинскими показателями. Медик выразил уверенность, что в случае победы на выборах 2016 года Трамп станет самым здоровым президентом в истории США.
Позднее доктор заявлял, что эту характеристику он написал якобы под диктовку своего нанимателя.
Борнстейн следил за здоровьем Трампа с 1980 года. В 2017 году он был уволен после того, как рассказал журналистам, что президент принимает средство для роста волос.
Примечательно, что Борнстейн и Трамп были почти ровесниками. Американский лидер был всего на год старше своего врача.
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