"Самый рискованный гамбит": Bloomberg оценил 20-летие власти Путина

"Путинской России - 20 лет, и она сильнее, чем когда-либо, - утверждает автор Bloomberg. - Спустя два десятилетия после своего прихода к власти Владимир Путин восстановил глобальный охват страны".

Однако, отмечается в статье, внутри страны "риски растут".

Оценивая результаты 20-летнего пребывания Владимира Путина у власти, издание отмечает также, что на недавнем саммите "нормандской четвёрки" в Париже именно президент России доминировал в зале, где проходили переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомнил автор публикации и о победе России в сфере вооружения. В частности, о создании нашей страной гиперзвукового оружия, не имеющего аналогов в мире, пишет ФАН.

"Советский Союз играл в догонялки, - цитирует Bloomberg Путина. - Сегодня у нас уникальная ситуация в современной истории: они пытаются нас догнать".

Именно при Путине, указывает автор публикации, "Россия восстановила часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз". В числе заслуг называется укрепление связи с Китаем, возвращение Крыма, преломление хода многолетней войны в Сирии. Кроме того, сюда же включается продажа Турции, как члену НАТО, российских систем С-400, а кроме того, заключение сделок с американским союзником Саудовской Аравией.

Однако, отмечает автор статьи, несмотря на успехи на геополитической арене, "Путин сталкивается с растущими экономическими и политическими рисками из-за жёсткой, нисходящей системы управления".

Издание, отмечая, что Путин уже не раз высказывался по поводу продления срока президентских полномочий, всё же пишет, что якобы "готовится почва для того, что может оказаться его самым рискованным гамбитом из всех".