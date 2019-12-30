Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова ПРЕДУПРЕДИЛА Европу! "Мы НЕ ОСТАВИМ без ответа историческую ЛОЖЬ!&...
Лавров: встреча с главой МИД Ирана своевременна в связи с ситуацией вокруг ядерн...
«Оператор ГТС Украины» уточнил ситуацию по переговорам с «Газпромом»
Кибермир или кибервойна?
Главная / Политика

"Самый рискованный гамбит": Bloomberg оценил 20-летие власти Путина

30 декабря 2019, 16:24  •  128 • Политика
Bloomberg оценил результаты 20-летия пребывания Владимира Путина у власти. Автор подчёркивает, что при нём Россия "восстановила часть геополитической мощи" СССР.
"Путинской России - 20 лет, и она сильнее, чем когда-либо, - утверждает автор Bloomberg. - Спустя два десятилетия после своего прихода к власти Владимир Путин восстановил глобальный охват страны".
Однако, отмечается в статье, внутри страны "риски растут".
Оценивая результаты 20-летнего пребывания Владимира Путина у власти, издание отмечает также, что на недавнем саммите "нормандской четвёрки" в Париже именно президент России доминировал в зале, где проходили переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомнил автор публикации и о победе России в сфере вооружения. В частности, о создании нашей страной гиперзвукового оружия, не имеющего аналогов в мире, пишет ФАН.
"Советский Союз играл в догонялки, - цитирует Bloomberg Путина. - Сегодня у нас уникальная ситуация в современной истории: они пытаются нас догнать".
Именно при Путине, указывает автор публикации, "Россия восстановила часть геополитической мощи, которой обладал Советский Союз". В числе заслуг называется укрепление связи с Китаем, возвращение Крыма, преломление хода многолетней войны в Сирии. Кроме того, сюда же включается продажа Турции, как члену НАТО, российских систем С-400, а кроме того, заключение сделок с американским союзником Саудовской Аравией.
Однако, отмечает автор статьи, несмотря на успехи на геополитической арене, "Путин сталкивается с растущими экономическими и политическими рисками из-за жёсткой, нисходящей системы управления".
Издание, отмечая, что Путин уже не раз высказывался по поводу продления срока президентских полномочий, всё же пишет, что якобы "готовится почва для того, что может оказаться его самым рискованным гамбитом из всех".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
30 декабря 2019, 13:09
Алжир стал первой страной, которая закупит у России Су-57: Подписан контракт на $6 млрд
30 декабря 2019, 13:09
Сотрудничество в этой сфере будет продолжено: Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
30 декабря 2019, 14:25
Лавров: встреча с главой МИД Ирана своевременна в связи с ситуацией вокруг ядерной сделки
29 декабря 2019, 17:39
"В тылу врага": Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
30 декабря 2019, 00:09
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
29 декабря 2019, 22:09
Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2019, 06:39
Санкции против России ударили по Латвии: Уход "Новой волны" обрушил недвижи...
30 декабря 2019, 09:39
«Это был страшный сон»: жизнь семьи Перчиковых после медийного скандала и травли в се...
30 декабря 2019, 09:54
"Неразумное расточительство": Президент Эстонии как бабушка объяснила польз...
30 декабря 2019, 13:09
Конфликт между Украиной и Донбассом: Обмен пленными раскрыл неудобную правду для Киев...
30 декабря 2019, 00:09
"Опозорить": В Польше по-своему объяснили слова Путина о после-"свинье...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
26 декабря 2019, 05:09
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
25 декабря 2019, 09:39
"Страна, которая построила атомный ледокол, - может всё": В ОСК готовы построить судно для "Северного потока - 2"
26 декабря 2019, 18:09
Главный украинский провокатор неожиданно вернул России Крым и Донбасс непечатным советом Зеленскому
28 декабря 2019, 18:39
«Никому не позволим читать нам нотации»: посол России разъяснил МИД Польши позицию Москвы по Второй мировой
24 декабря 2019, 04:24
Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.