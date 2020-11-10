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"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"

10 ноября 2020, 03:15  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин не спешит поздравлять Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Немецкое издание Bild трактовало молчание российского лидера по-своему и заявило о "самом опасном противнике", который "вывел Путина из себя".
Немецкий журналист Хайко Ролофф обратил внимание на то, что президент РФ пока что не поздравил Байдена с победой, хотя лидеры Германии, Франции, Великобритании, Израиля, Канады и Индии первым же делом направили лидеру американских демократов поздравительные телеграммы.
В числе поздравивших Байдена оказался и российский оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии. Он назвал прошедшие в США выборы "свободными и честными", хотя они стали едва ли не самыми скандальными за всю историю Америки. Примечательно, что Навальный упомянул протеже Байдена - Камалу Харрис, назвав её избранным вице-президентом, хотя никаких назначений пока не произошло.
Вероятно, Путина вывело из себя и то, что его самый опасный противник внутри страны, лидер оппозиции Алексей Навальный, в Twitter пожелал Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис всего хорошего, - цитирует немецкое издание ИноСМИ.
Отметим, что Путин оказался не единственным политиком, который не стал поздравлять Байдена с победой. Хайко Ролофф отмечает, что окончательных итогов голосования также решили дождаться лидер КНДР Ким Чен Ын, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.
Прошедшие выборы в США были сопряжены с рядом громких скандалов. Поступали сообщения о вбросе голосов в пользу Байдена, потере голосов за Трампа, голосовании уже умерших людей и людей, проживающих в других штатах. Команда Дональда Трампа уже заявила, что будет оспаривать результаты голосования в суде.

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