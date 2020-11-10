"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который "вывел Путина из себя"

Немецкий журналист Хайко Ролофф обратил внимание на то, что президент РФ пока что не поздравил Байдена с победой, хотя лидеры Германии, Франции, Великобритании, Израиля, Канады и Индии первым же делом направили лидеру американских демократов поздравительные телеграммы.

В числе поздравивших Байдена оказался и российский оппозиционер Алексей Навальный, который в настоящее время находится в Германии. Он назвал прошедшие в США выборы "свободными и честными", хотя они стали едва ли не самыми скандальными за всю историю Америки. Примечательно, что Навальный упомянул протеже Байдена - Камалу Харрис, назвав её избранным вице-президентом, хотя никаких назначений пока не произошло.

Вероятно, Путина вывело из себя и то, что его самый опасный противник внутри страны, лидер оппозиции Алексей Навальный, в Twitter пожелал Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис всего хорошего, - цитирует немецкое издание ИноСМИ.

Отметим, что Путин оказался не единственным политиком, который не стал поздравлять Байдена с победой. Хайко Ролофф отмечает, что окончательных итогов голосования также решили дождаться лидер КНДР Ким Чен Ын, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Бразилии Жаир Болсонару и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Прошедшие выборы в США были сопряжены с рядом громких скандалов. Поступали сообщения о вбросе голосов в пользу Байдена, потере голосов за Трампа, голосовании уже умерших людей и людей, проживающих в других штатах. Команда Дональда Трампа уже заявила, что будет оспаривать результаты голосования в суде.