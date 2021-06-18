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"Самый опасный противник ВМС США": Американский генерал о русских подлодках "Ясень"
18 июня 2021, 07:00 • 79 • Политика
Американский генерал признал ударный потенциал русских атомных подлодок "Ясень". Они - самый опасный противник ВМС США, заявил он.
В США назвали русские атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" самым опасным противником американских военно-морских сил. С заявлением выступил глава Северного командования Вооружённых сил США, генерал Глен Ванхёрк.
Он высоко оценил мощное ракетное вооружение субмарин России, а также их бесшумность. По его словам, эти характеристики делают подлодки "Ясень" самым опасным противником ВМС США, и в течение ближайших пяти лет у России появится сразу восемь таких субмарин.
- передаёт The Drive слова американского генерала.
Тот отметил, что каждый "Ясень" способен нести на борту до 40 крылатых ракет "Калибр", которые могут поражать цели как на суше, так и на море. Вдобавок к этому подлодки планируют также оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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