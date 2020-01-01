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"Самый низкий показатель за сто лет": В США замедлились темпы прироста населения - The Hill

01 января 2020, 10:39  •  83 • В мире
Такие данные содержатся в отчёте, опубликованном Бюро переписи населения США. За 2019 год американцев стало больше на полтора миллиона человек, то есть на менее половины процента, и это самый низкий показатель со времён Первой мировой войны, пишет газета Hill со ссылкой на отчёт ведомства.
Общее число жителей США составило 328 миллионов человек. При этом рост уровня рождаемости сохранился только в 8 штатах из 50. В остальных, как и в округе Колумбия, по отношению к 2018 году показатель рождаемости снизился. Кроме того, в штатах Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Западная Вирджиния смертность превысила рождаемость.
Такую тенденцию специалисты Бюро переписи наблюдают уже на протяжении последних пяти лет.
"Естественный прирост, или когда рождаемость превышает смертность, впервые за десятилетия опустился ниже одного миллиона человек в 2019 году", - заявляет демограф Бюро переписи населения США Сандра Джонсон.
Сказалось на замедлении темпов роста численности населения и уменьшение потока мигрантов из-за рубежа. Согласно статистике, в США в уходящем году мигрировали 595 тысяч человек. И этот показатель также самый низкий за последние десять лет. Ранее этот показатель достигал миллиона человек ежегодно. Интересно, что на смену мигрантам из Мексики приходят приезжие из Китая.

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