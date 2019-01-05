"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети

Ролик про Крымский мост в эфире харьковского новостного агентства с подводкой "Самый нереальный проект Кремля" стал одним из самых популярных роликов года по версии ИноСМИ. Он показал блеф Киева после того, как сюжеты о строительстве моста-призрака совместил бывший депутат Верховной рады.

Один из первых сюжетов украинских СМИ о Крымском мосте вышел в сентябре 2015 года как раз с названием "Самый нереальный проект Кремля". Говорили журналисты о керченском мосте-призраке. Спустя три года этот сюжет и другие подобные совместил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

"В 2015 году они утверждали, что Москва блефует, заявляя о том, что уже в конце 2018 года по мосту проедут первые автомобили, так как у России нет таких технологий для постройки проекта такого масштаба", - объяснял Журавко, а его слова цитировали уже харьковские журналисты из новостного агентства "Харьков".

На деле получилось, что Крымский мост вскрыл блеф Киева. А ролик с откровениями Журавко стал самым популярным по итогам года в рейтинге ИноСМИ.

Полный вариант рейтинга доступен на сайте ИноСМИ.