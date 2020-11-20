"Самый наглый клептократ". Джордж Сорос раскрыл карты

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грабит свою страну и, вероятно, при этом обманывает Евросоюз. Конфедерация должна действовать сейчас" - с этих строк начинается статья Джорджа Сороса на страницах немецкой газеты. Борьба Сороса с Орбаном - давняя история. И началась она ровно из-за того, что премьер-министр Венгрии отказался следовать в общем поле антироссийской риторики.

В свежей публикации Сорос говорит, что Венгрия и Польша наложили вето на запланированный семилетний бюджет Европейского союза в размере 1,15 триллиона евро и Европейский фонд реконструкции в размере 750 миллиардов евро. И этот шаг Сорос называет действием "серийного преступника". Помимо Орбана Сорос критикует и Польшу вместе с Ярославом Качиньским.

Основная претензия Сороса в том, что Венгрия пытается строить собственную политику. Безусловно, это не говорится прямо, однако из перечисленных тезисов совершенно понятен посыл. Кстати, помимо вето, наложенного на семилетний бюджет, ранее Венгрия ещё и заявила, что будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". И этот шаг как минимум вызвал недоумение Еврокомиссии. Более того, европейские политики открыто заявили, что сделают всё возможное, чтобы запретить закупку.