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"Самый наглый клептократ". Джордж Сорос раскрыл карты

20 ноября 2020, 18:05  •  238 • Политика
Джордж Сорос опубликовал статью в немецкой газете Der Tagesspiegel с требованием наказать Венгрию. И это ещё одна часть плана Сороса добраться до России... "Самый наглый клептократ" - так называется материал.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грабит свою страну и, вероятно, при этом обманывает Евросоюз. Конфедерация должна действовать сейчас" - с этих строк начинается статья Джорджа Сороса на страницах немецкой газеты. Борьба Сороса с Орбаном - давняя история. И началась она ровно из-за того, что премьер-министр Венгрии отказался следовать в общем поле антироссийской риторики.
В свежей публикации Сорос говорит, что Венгрия и Польша наложили вето на запланированный семилетний бюджет Европейского союза в размере 1,15 триллиона евро и Европейский фонд реконструкции в размере 750 миллиардов евро. И этот шаг Сорос называет действием "серийного преступника". Помимо Орбана Сорос критикует и Польшу вместе с Ярославом Качиньским.
Основная претензия Сороса в том, что Венгрия пытается строить собственную политику. Безусловно, это не говорится прямо, однако из перечисленных тезисов совершенно понятен посыл. Кстати, помимо вето, наложенного на семилетний бюджет, ранее Венгрия ещё и заявила, что будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". И этот шаг как минимум вызвал недоумение Еврокомиссии. Более того, европейские политики открыто заявили, что сделают всё возможное, чтобы запретить закупку.

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