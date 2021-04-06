"Самый глупый" поступок США: Сатановский раскрыл интригу после очередного удара

После очередного удара США по Турции, пусть и формального, Сатановский раскрыл интригу, говоря о "самом глупом" поступке Штатов.

Администрация США опубликовала уведомление, согласно которому в отношении Управления оборонной промышленности Турции вводятся санкции из-за покупки Анкарой российских С-400. Собственно, санкции уже были введены, а теперь документ закреплён в Федеральном реестре США - это сборник официальных документов правительства.

Санкции распространяются как на ведомство, так и на отдельных его чиновников, в первую очередь руководство. Стоит добавить, что ограничения вступили в силу ещё 14 декабря 2020 года, и в чём была необходимость публиковать бумагу именно сейчас, пока неясно.

Санкционное давление оценил политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

"Турция формально союзник США. Причём не самый последний - вторая армия в блоке НАТО. Давить на неё так, как это делают американцы, бесполезно. При этом они обращаются с Анкарой именно так, как белому человеку положено вести себя с туземцами. Дикари и дикари, что с них взять?" - пишет Сатановский.

Пугать и давить - это "самое глупое", что можно было выбрать в отношениях с Турцией, считает Сатановский. Однако США выбрали такую тактику - и ошиблись.

Сатановский полагает, что одной лишь покупкой С-400 дело не закончится.

"Поскольку чем-чем, но открытым рэкетом в американском стиле Россия точно не занимается и к туркам относится уважительно, - пишет политолог, напоминая, что у России с турками долгие отношения, и не только мирные. - В конце концов, мы с ними воевали дольше, чем Соединённые Штаты Америки на свете существуют. И чем все эти войны в итоге кончились, помнят и в Турции, и в России".

Понимая, что война никому не нужна, Россия и Турция научились взаимодействовать, полагает Сатановский. И существующие сегодня противоречия не отметают сотрудничества.

"Мы с ними отношения до такого уровня, как это на пустом месте делают американцы, не напрягаем. Хотя, повторим, это их выбор, - добавляет эксперт в завершение. - В отношении России их тоже никто не заставлял санкции вводить. Невольно закрадывается мысль: может, они там, в Штатах, просто идиоты?!"