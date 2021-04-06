Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "В...
Главная / Политика

"Самый глупый" поступок США: Сатановский раскрыл интригу после очередного удара

06 апреля 2021, 12:30  •  154 • Политика
После очередного удара США по Турции, пусть и формального, Сатановский раскрыл интригу, говоря о "самом глупом" поступке Штатов.
Администрация США опубликовала уведомление, согласно которому в отношении Управления оборонной промышленности Турции вводятся санкции из-за покупки Анкарой российских С-400. Собственно, санкции уже были введены, а теперь документ закреплён в Федеральном реестре США - это сборник официальных документов правительства.
Санкции распространяются как на ведомство, так и на отдельных его чиновников, в первую очередь руководство. Стоит добавить, что ограничения вступили в силу ещё 14 декабря 2020 года, и в чём была необходимость публиковать бумагу именно сейчас, пока неясно.
Санкционное давление оценил политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
"Турция формально союзник США. Причём не самый последний - вторая армия в блоке НАТО. Давить на неё так, как это делают американцы, бесполезно. При этом они обращаются с Анкарой именно так, как белому человеку положено вести себя с туземцами. Дикари и дикари, что с них взять?" - пишет Сатановский.
Пугать и давить - это "самое глупое", что можно было выбрать в отношениях с Турцией, считает Сатановский. Однако США выбрали такую тактику - и ошиблись.
Сатановский полагает, что одной лишь покупкой С-400 дело не закончится.
"Поскольку чем-чем, но открытым рэкетом в американском стиле Россия точно не занимается и к туркам относится уважительно, - пишет политолог, напоминая, что у России с турками долгие отношения, и не только мирные. - В конце концов, мы с ними воевали дольше, чем Соединённые Штаты Америки на свете существуют. И чем все эти войны в итоге кончились, помнят и в Турции, и в России".
Понимая, что война никому не нужна, Россия и Турция научились взаимодействовать, полагает Сатановский. И существующие сегодня противоречия не отметают сотрудничества.
"Мы с ними отношения до такого уровня, как это на пустом месте делают американцы, не напрягаем. Хотя, повторим, это их выбор, - добавляет эксперт в завершение. - В отношении России их тоже никто не заставлял санкции вводить. Невольно закрадывается мысль: может, они там, в Штатах, просто идиоты?!"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "требование" США "отчитаться"
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за "самоволку"
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полукольцо"
06 апреля 2021, 07:00
Украина заявила о потере доверия к Белоруссии и отказалась ехать на встречу ТКГ
06 апреля 2021, 05:10
"Абсолютно выдуманная история": Заявление об "украинском русском" преследовали единственную цель
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
06 апреля 2021, 07:00
Страшный сон Климкина: Вашингтон обратился к Москве из-за Украины
06 апреля 2021, 08:50
"В спортлото написали?": Русские не стали церемониться в ответ на "тре...
06 апреля 2021, 07:00
"Ошеломляющий провал": Украинский журналист публично отругал Зеленского за ...
06 апреля 2021, 10:40
Украинский разведчик выдал "сенсацию с фронта": "Пытаются взять в полу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
04 апреля 2021, 21:05
Киев пошёл на беспрецедентные санкции против России. Ответ будет украинскому режиму неприятен
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
04 апреля 2021, 12:50
В Донбассе предсказали максимально кровавую и "звонкую" войну: "Выпотрошат"
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
01 апреля 2021, 09:40
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.