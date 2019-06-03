"Самый эффективный истребитель": В США назвали русского серьёзного конкурента F-35

На прошлой неделе американские СМИ назвали новейший истребитель от Lockheed Martin худшим из всех провальных образцов вооружения США. Самолёт раскритиковали за невероятную дороговизну (1,2 трлн долларов) и проблемы с надёжностью и боеготовностью. А после выхода документального фильма о российских МиГ-35 в США вынуждены были признать российский самолёт серьёзным конкурентом американской разработке.

F-35 заявлен конструкторами как истребитель пятого поколения. В "Микояне" называют МиГ-35 истребителем поколения 4++, но при этом детище российских авиаконструкторов обладает целым набором качеств, делающих его совершенно уникальным.

Как напоминает The National Interest, специалисты давно и по достоинству оценили эффективную РЛС "Жук-АЭ", способность самолёта садиться в крайне неблагоприятных условиях, а также возможность работать не только по поверхности земли, но и по морю, сопровождая до 30 целей одновременно.

В новом фильме телеканала Т24 акцент был сделан на усовершенствованных наступательных возможностях многоцелевого истребителя. Конфигурация вооружения МиГ-35 далеко превосходит возможности МиГ-29 и включает в себя, например, корректируемые авиабомбы КАБ с тремя системами наведения.

Американское издание отмечает, что многие технические решения, применённые в МиГ-35, уже были обкатаны на последних модификациях МиГ-29. Этот самолёт, отмечается в статье, стал кульминацией авиаинженерной мысли, и на сегодня он "самый эффективный многоцелевой истребитель" в России.