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"Самый эффективный истребитель": В США назвали русского серьёзного конкурента F-35

03 июня 2019, 12:54  •  112 • Политика
После выхода документального фильма о новейшем многоцелевом МиГ-35 и раскрытия технических характеристик в США назвали русский самолет серьёзным конкурентом американских F-35. Это "самый эффективный истребитель", пишет The National Interest.
На прошлой неделе американские СМИ назвали новейший истребитель от Lockheed Martin худшим из всех провальных образцов вооружения США. Самолёт раскритиковали за невероятную дороговизну (1,2 трлн долларов) и проблемы с надёжностью и боеготовностью. А после выхода документального фильма о российских МиГ-35 в США вынуждены были признать российский самолёт серьёзным конкурентом американской разработке.
F-35 заявлен конструкторами как истребитель пятого поколения. В "Микояне" называют МиГ-35 истребителем поколения 4++, но при этом детище российских авиаконструкторов обладает целым набором качеств, делающих его совершенно уникальным.
Как напоминает The National Interest, специалисты давно и по достоинству оценили эффективную РЛС "Жук-АЭ", способность самолёта садиться в крайне неблагоприятных условиях, а также возможность работать не только по поверхности земли, но и по морю, сопровождая до 30 целей одновременно.
В новом фильме телеканала Т24 акцент был сделан на усовершенствованных наступательных возможностях многоцелевого истребителя. Конфигурация вооружения МиГ-35 далеко превосходит возможности МиГ-29 и включает в себя, например, корректируемые авиабомбы КАБ с тремя системами наведения.
Американское издание отмечает, что многие технические решения, применённые в МиГ-35, уже были обкатаны на последних модификациях МиГ-29. Этот самолёт, отмечается в статье, стал кульминацией авиаинженерной мысли, и на сегодня он "самый эффективный многоцелевой истребитель" в России.

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