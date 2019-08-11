Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским
«Сместить законное правительство»: как Запад оказывает санкционное давление на С...
О положении в Кашмире
"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге...
Главная / Политика

"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом

11 августа 2019, 07:54  •  133 • Политика
Депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно встретиться с "самым больши начальником" - главой США Дональдом Трампом. По словам парламентария, в противном случае президентство Зеленского не будет считаться полноценным.
Волошин состоит в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а также является политологом-международником. По его словам, самым большим начальником для Зеленского является Трамп.
"Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное", - заявил депутат Рады в эфире телеканала "112 Украина".
Он добавил, что для Зеленского, как это было в свое время и для Порошенко, встреча с Трапом - уже "стилизация власти".
Волошин предположил, что американский и украинский лидеры могли бы обсудить ситуацию на Донбассе, а также поддержку США дальнейшего сотрудничества с МВФ.
Ранее Трамп заявил, что ожидает скорый визит его украинского коллеги Зеленского в Соединенные Штаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
10 августа 2019, 22:09
"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге в Москве
11 августа 2019, 04:39
Мученик Каллиник Киликийский. Православный календарь на 11 августа
10 августа 2019, 23:24
Новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй прибыл в Москву
10 августа 2019, 22:09
Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
10 августа 2019, 20:09
Беглов провел встречу с волонтерами в штабе общественной поддержки в Петербурге
10 августа 2019, 15:39
Эрдоган держит дистанцию: Эксперт о маневрах президента Турции вокруг Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
10 августа 2019, 05:54
"Ротшильды, Рокфеллеры или Сорос": Депутат заявил о применении против России климатического оружия
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.