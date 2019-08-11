"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом

Волошин состоит в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а также является политологом-международником. По его словам, самым большим начальником для Зеленского является Трамп.

"Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное", - заявил депутат Рады в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что для Зеленского, как это было в свое время и для Порошенко, встреча с Трапом - уже "стилизация власти".

Волошин предположил, что американский и украинский лидеры могли бы обсудить ситуацию на Донбассе, а также поддержку США дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Ранее Трамп заявил, что ожидает скорый визит его украинского коллеги Зеленского в Соединенные Штаты.