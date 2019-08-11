|
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом
11 августа 2019, 07:54 • 133 • Политика
Депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен обязательно встретиться с "самым больши начальником" - главой США Дональдом Трампом. По словам парламентария, в противном случае президентство Зеленского не будет считаться полноценным.
Волошин состоит в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", а также является политологом-международником. По его словам, самым большим начальником для Зеленского является Трамп.
"Без встречи с президентом США все политические игроки Украины будут воспринимать президентство господина Зеленского как неполноценное", - заявил депутат Рады в эфире телеканала "112 Украина".
Он добавил, что для Зеленского, как это было в свое время и для Порошенко, встреча с Трапом - уже "стилизация власти".
Волошин предположил, что американский и украинский лидеры могли бы обсудить ситуацию на Донбассе, а также поддержку США дальнейшего сотрудничества с МВФ.
Ранее Трамп заявил, что ожидает скорый визит его украинского коллеги Зеленского в Соединенные Штаты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
133
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 августа 2019, 03:24
|
07 августа 2019, 03:09
|
08 августа 2019, 11:24
|
07 августа 2019, 09:39
|
06 августа 2019, 14:09
|
10 августа 2019, 05:54
|
05 августа 2019, 12:09