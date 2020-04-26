"Самый большой денежный штраф": Facebook заплатит 5 миллиардов долларов

Глава Федеральной торговой комиссии США Джо Саймонс заявил, что решением суда удовлетворён.

"Как отмечает суд, историческое урегулирование на сумму пять миллиардов долларов является самым большим денежным штрафом, когда-либо полученным Соединёнными Штатами от имени Федеральной торговой комиссии", - произнёс он.

Саймонс добавил, что Facebook теперь обязан "учитывать конфиденциальность" при любой деятельности компании. Также суд обязал работать максимально прозрачно, сообщила пресс-служба FTC. Руководители теперь будут нести большую ответственность за свои решения о защите личных данных пользователей.

Летом FTC потребовала у Facebook заплатить пять миллиардов долларов. Штраф был назначен за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети. До этого утечка информации привела к громкому скандалу. Весной 2018 года компания Facebook направила в Еврокомиссию документ, где признавала, что конфиденциальные данные 2,7 миллиона пользователей могли оказаться в распоряжении Cambridge Analytica. Эта британская фирма сотрудничала с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в 2018 году - на этапе предвыборной кампании. Тогда Cambridge Analytica получила личные данные 50 миллионов владельцев аккаунтов Facebook.

Сообщалось, что данные пользователей помогли определить их политические предпочтения. Каждому человеку показывался свой блок рекламы, которые идеально совпадал с его интересами. Расследованием инцидента, продлившееся примерно год, занимались как власти США, так и власти стран Европы. Пять миллиардов от Facebook поступят в Министерство финансов Соединённых Штатов.