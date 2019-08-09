"Самый активный диверсант в России": Что стоит за взрывами в Ачинске и пожаром под Архангельском?

Один за другим в России произошли ЧП, связанные с военными. На днях прогремели взрывы на военных складах в Ачинске. И Следственный комитет России уже представил официальную информацию о взрывах на военном складе под Ачинском.

Было возбуждено уголовное дело по "нарушению правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно данным сотрудников правоохранительных органов, пожар возник "по неустановленной причине" во время проведения погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. На место прибыла пожарная группа, однако процесс принял неконтролируемый характер, и боеприпасы начали взрываться. В результате один человек погиб, еще восемь пострадали.

Теперь новый инцидент - на военном полигоне под Архангельском. В Минобороны уточнили, что он произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. В результате - двое погибших и шесть пострадавших. Последние - в больницах Архангельской области. Об этом сообщил ТАСС глава области Игорь Орлов.

"Идет оценка ситуации и оказание помощи", - добавил губернатор.

Что стоит за этими инцидентами? Можно ли говорить о диверсии Запада или дело в чем-то другом? С таким вопросом Царьград обратился к экспертам.

"Самый активный диверсант в России"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец отметил, что не приемлет "конспирологических выводов политолухов или лидеров некоторых оппозиционных организаций, которые начинают выколупывать из носа то, чего не было на самом деле".

При этом эксперт подчеркнул, что, по его мнению, могло послужить причиной инцидентов.

"Запомните раз и навсегда, что самый активный диверсант в России, как и в российской армии, – это наша безалаберность, - обратил внимание Виктор Баранец. - Это самый страшный диверсант, который часто бьет по любым сферам России, в том числе и по армии".

По мнению эксперта, именно "короткая дистанция между двумя серьезными ЧП – это как раз и есть проявление этой безалаберности".

"Черный" август

Кроме того, военный обозреватель "КП" обратил внимание на то, что в России август принято называть "черным". Именно в этот месяц случаются страшные катастрофы и ЧП.

"Если вы посмотрите на август, то именно в августе случались очень страшные катастрофы. Это и "Курск", годовщину гибели которого мы скоро будем отмечать. В этот месяц и падали самолеты, и тонули корабли, - перечисляет эксперт. - Просто по статистике, так вышло, что такие, скажем, громкие ЧП, чаще всего случаются в августе".

В версию о диверсии при взрывах складов под Красноярском и на полигоне под Архангельском Баранец не верит.

Гибридная война

Военный эксперт директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в то же время напомнил, что против нашей страны ведется не только информационная война - гибридная.

"А гибридная война включает в себя деятельность специальных служб. И в данном случае, конечно, украинские спецслужбы могут прикладывать руку к организации каких-то диверсионных акций на территории нашей страны", - отметил эксперт.

Что касается взрыва на полигоне, то тут собеседник Царьграда связал это с разработкой отечественных новейших видов вооружения.

Он напомнил, что некоторое время назад и в США при испытании нового двигателя тоже произошел "очень серьезный взрыв, очень серьезная авария".

"Поэтому здесь говорить о том, что это связано, скажем так, непосредственно с чьим-то влиянием, я не склонен, - подчеркнул Кнутов и озвучил свою версию. - Я полагаю, что здесь больше, может быть, даже играет негативную роль гонка по срокам. Она тоже ведет к тому, что возникают аварийные ситуации".

Собеседник напомнил о скором создании новой ракеты "Циркон" и не исключил, что "какие-то есть технологические сложности".

"Может быть, не через полгода надо было бы ее, скажем так, срок устанавливать, а тогда, когда она будет готова. Может, это займет еще год, - пояснил свою мысль эксперт. - Потому что нужно довести всё до ума, чтобы не возникало никаких аварийных ситуаций".