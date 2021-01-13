"Самым унизительным образом": Президент Ирана указал на главные ошибки Трампа

По словам главы Ирана Хасана Рухани, президент США Дональд Трамп - исторический террорист, который рассчитывал организовать свержение режима в Иране, причём добиться этого за три месяца.

"Однако сами они были низвергнуты. Президентский срок Трампа закончился самым унизительным образом", - отметил Рухани.

По его словам, несведущий в политике Трамп допустил ошибки, приняв на пост госсекретаря "глупого Помпео", а на пост советника по национальной безопасности - "невежественного Болтона". Рухани утверждает, что его американский коллега руководствовался "менталитетом торгаша и заядлого игрока".

"В итоге мы увидели конец. Всё это говорит о том, что давление, ксенофобия и нарушение права не принесут пользы миру", - заключил глава Ирана.