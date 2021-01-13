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"Самым унизительным образом": Президент Ирана указал на главные ошибки Трампа
13 января 2021, 19:10 • 69 • Политика
Президент Ирана Хасан Рухани указал на главные ошибки Дональда Трампа, назвав американского коллегу "историческим террористом". По его словам, в итоге допущенных ошибок президентский срок Трампа закончился "самым унизительным образом".
По словам главы Ирана Хасана Рухани, президент США Дональд Трамп - исторический террорист, который рассчитывал организовать свержение режима в Иране, причём добиться этого за три месяца.
"Однако сами они были низвергнуты. Президентский срок Трампа закончился самым унизительным образом", - отметил Рухани.
По его словам, несведущий в политике Трамп допустил ошибки, приняв на пост госсекретаря "глупого Помпео", а на пост советника по национальной безопасности - "невежественного Болтона". Рухани утверждает, что его американский коллега руководствовался "менталитетом торгаша и заядлого игрока".
"В итоге мы увидели конец. Всё это говорит о том, что давление, ксенофобия и нарушение права не принесут пользы миру", - заключил глава Ирана.
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