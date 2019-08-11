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"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
11 августа 2019, 20:54 • 93 • Политика
Смысла в высказываниях так называемых "лидеров" крымско-татарского народа на Украине нет никакого, считают в Крыму. "Самые ущербные крымские татары" ничего не могут знать о межнациональном согласии в Крыму.
Так отреагировал на слова Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров после встречи "лидеров" крымского-татарского народа с президентом Украины Зеленским.
Как сообщают украинские СМИ, на этом мероприятии стороны обсудили "вопросы защиты прав человека". Кроме того, прозвучало предложение организовать "постоянную мониторинговую миссию" на полуострове, а вопрос о ее создании "поднять на международном уровне".
По его словам, оба "политических деятеля" уже давно не имеют каких-либо рычагов влияния, зато напоминают о себе криками о том, что "крымских татар в Крыму ущемляют". Оба уже более пяти лет не бывали на полуострове, им ничего не известно о той атмосфере межнационального согласия, которая давно установилась в Крыму, добавил политик.
Никакого отношения к жизни крымчан эти "совещания" с Зеленским не имеют и влияния оказать не могут. Да и сам президент Украины, скорее всего, прекрасно понимает всю бесполезность деятельности так называемых "лидеров" крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова:
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