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"Самые рисковые - синие": "Расследователь" из Bellingcat запутался в трусах Навального
23 декабря 2020, 02:30 • 77 • Политика
Автор "расследования" Bellingcat об "отравлении" Навального запутался в том, как ФСБ выбирало трусы для отравления оппозиционера. "Возникает вопрос, почему Кудрявцев назвал синие трусы как самые рисковые", - признался журналист.
В расследовании Bellingcat об "отравлении" Алексея Навального утверждается, что агенты ФСБ нанесли яд на трусы оппозиционера. Однако вопрос о том, как в спецслужбе определили, какие трусы следует отравить, поставил "расследователя" в тупик.
Речь идёт об интервью журналиста Bellingcat Христо Грозева изданию "Медуза". В ходе разговора у автора "расследования" спросили, как же агенты ФСБ вычислили, какие трусы наденет Навальный, чтобы нанести яд именно на них.
Грозев утверждает, что агенты ФСБ пришли в номер Навального в последний день его командировки и отравили последние чистые трусы. В ответ "расследователю" напомнили, что в ходе поездки Навальный сдавал трусы в химчистку.
- попытался оправдаться Христо Грозев.
Но этим он, по сути, подтвердил, что до сих пор непонятно, где всё-таки нанесли "яд" - в номере или в химчистке. Также журналист был вынужден признать, что агенты ФСБ не могли знать, какие трусы в итоге наденет Навальный.
- развёл руками "расследователь" из Bellingcat.
Напомним, что ранее Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ Кудрявцевым". В ходе беседы "сотрудник спецслужбы" признался, что отравил оппозиционера путём нанесения яда на трусы.
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