"Самые рисковые - синие": "Расследователь" из Bellingcat запутался в трусах Навального

В расследовании Bellingcat об "отравлении" Алексея Навального утверждается, что агенты ФСБ нанесли яд на трусы оппозиционера. Однако вопрос о том, как в спецслужбе определили, какие трусы следует отравить, поставил "расследователя" в тупик.

Речь идёт об интервью журналиста Bellingcat Христо Грозева изданию "Медуза". В ходе разговора у автора "расследования" спросили, как же агенты ФСБ вычислили, какие трусы наденет Навальный, чтобы нанести яд именно на них.

Грозев утверждает, что агенты ФСБ пришли в номер Навального в последний день его командировки и отравили последние чистые трусы. В ответ "расследователю" напомнили, что в ходе поездки Навальный сдавал трусы в химчистку.

Навальный сдавал какие-то из трусов в химчистку, но какие именно, он не помнит. Тогда остаётся вопрос, как они знали, на какие трусы наносить яд. В этом варианте они могли бы (нанести) больше чем на одни трусы,

- попытался оправдаться Христо Грозев.

Но этим он, по сути, подтвердил, что до сих пор непонятно, где всё-таки нанесли "яд" - в номере или в химчистке. Также журналист был вынужден признать, что агенты ФСБ не могли знать, какие трусы в итоге наденет Навальный.

Конечно, это тоже версия - что они на несколько трусов нанесли яд и не знали, когда именно он их наденет. И это могло бы быть во время химчистки. Тогда возникает вопрос, почему сам (агент ФСБ) Кудрявцев назвал синие трусы как самые рисковые,

- развёл руками "расследователь" из Bellingcat.

Напомним, что ранее Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ Кудрявцевым". В ходе беседы "сотрудник спецслужбы" признался, что отравил оппозиционера путём нанесения яда на трусы.