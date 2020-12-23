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"Самые рисковые - синие": "Расследователь" из Bellingcat запутался в трусах Навального

23 декабря 2020, 02:30  •  77 • Политика
Автор "расследования" Bellingcat об "отравлении" Навального запутался в том, как ФСБ выбирало трусы для отравления оппозиционера. "Возникает вопрос, почему Кудрявцев назвал синие трусы как самые рисковые", - признался журналист.
В расследовании Bellingcat об "отравлении" Алексея Навального утверждается, что агенты ФСБ нанесли яд на трусы оппозиционера. Однако вопрос о том, как в спецслужбе определили, какие трусы следует отравить, поставил "расследователя" в тупик.
Речь идёт об интервью журналиста Bellingcat Христо Грозева изданию "Медуза". В ходе разговора у автора "расследования" спросили, как же агенты ФСБ вычислили, какие трусы наденет Навальный, чтобы нанести яд именно на них.
Грозев утверждает, что агенты ФСБ пришли в номер Навального в последний день его командировки и отравили последние чистые трусы. В ответ "расследователю" напомнили, что в ходе поездки Навальный сдавал трусы в химчистку.
Навальный сдавал какие-то из трусов в химчистку, но какие именно, он не помнит. Тогда остаётся вопрос, как они знали, на какие трусы наносить яд. В этом варианте они могли бы (нанести) больше чем на одни трусы,
- попытался оправдаться Христо Грозев.
Но этим он, по сути, подтвердил, что до сих пор непонятно, где всё-таки нанесли "яд" - в номере или в химчистке. Также журналист был вынужден признать, что агенты ФСБ не могли знать, какие трусы в итоге наденет Навальный.
Конечно, это тоже версия - что они на несколько трусов нанесли яд и не знали, когда именно он их наденет. И это могло бы быть во время химчистки. Тогда возникает вопрос, почему сам (агент ФСБ) Кудрявцев назвал синие трусы как самые рисковые,
- развёл руками "расследователь" из Bellingcat.
Напомним, что ранее Навальный опубликовал разговор с "агентом ФСБ Кудрявцевым". В ходе беседы "сотрудник спецслужбы" признался, что отравил оппозиционера путём нанесения яда на трусы.
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