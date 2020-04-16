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"Самые очевидные вещи": Лавров признался, что не носит маску

16 апреля 2020, 04:10  •  18 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что не носит маску, предпочитая другие способы защиты от коронавируса. "Самые очевидные вещи", - произнёс он и перечислил, какие именно.
Лавров в интервью "Коммерсанту" рассказал, как защищается от коронавируса. Главные способы - соблюдение дистанции, частое мытьё рук и использование средств дезинфекции. Он пояснил, что на работе в основном находится в большом кабинете, поэтому есть возможность общаться с тем, кто заходит, на расстоянии минимум двух метров.
Министр иностранных дел признался, что маску не носит, хотя большинство посетителей его кабинета их используют. Для предотвращения распространения коронавируса в МИД изменили место регулярных совещаний. Раньше сотрудники ведомства собирались в кабинете Лаврова, а теперь в зале коллегии, который расположен на министерском этаже. Там можно рассаживаться на расстоянии друг от друга, оставляя свободные кресла между людьми. Кроме того, на этаже функционируют специальные КПП. На них имеются и дезинфицирующие средства, и термометры.
"Ничего необычного, самые простые и очевидные вещи", - пояснил Сергей Лавров.
Он добавил, что сотрудники министерства периодически сдают тесты на коронавирус.

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