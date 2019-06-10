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"Самые обиженные - семьи с детьми": Голикова раскрыла главный страх чиновников о бедности в России
10 июня 2019, 07:24 • 121 • Политика
Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью СМИ сообщила о снижении числа бедняков в России до 12,9%. Но вместе с тем пояснила, что сегодня "самые обиженные - семьи с детьми". Особенно многодетные. Половина из них (51%) живут за чертой бедности. Рассказывая о них, Голикова раскрыла и главный страх чиновников о бедности в регионах страны - боятся, что "придется оказывать соответствующую финансовую поддержку".
Ещё пол года назад, в январе чиновники, подводя итоги за девять месяцев 2018-го, сообщали о росте бедняков в России. На тот момент уровень бедности составлял 13,3%. Сейчас вице-премьер Татьяна Голикова уверяет в обратной тенденции.
В интервью "Известиям" она сообщила о том, что в прошлом году бедняков в нашей стране стало даже меньше на 400 тысяч человек. В целом же количество тех, кто сегодня в России живёт "за чертой" и их доходы даже ниже прожиточного минимума - 12,9%.
Говоря о бедняках, Голикова указала на тех, кто больше всего испытывает острую нехватку денег, отметив, что ситуацию с сокращением бедности "одними пособиями и мерами соцподдержки вопрос не решить".
"У нас самая обиженная в этом смысле часть населения - семьи, имеющие детей, особенно многодетные", - признала вице-премьер, добавив, что половина из них (51%) живут в нищете, то есть за чертой бедности.
Кроме того, Голикова пояснила, что в этом году в рамках пилотного проекта будет составлен портрет бедной российской семьи. Она отметила, что пока такое индивидуальное исследование в регионах не проводилась и раскрыла в связи с этим главный страх чиновников страны о бедности в России.
"У регионов есть страх, что если они вынесут это на поверхность, то придется оказывать соответствующую финансовую поддержку", - пояснила Голикова, добавив, что многие субъекты РФ к подобным тратам просто не готовы.
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