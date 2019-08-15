"Самые апатичные протестующие": На Западе недовольны отсутствием "жести" на митинге в Москве

Западные СМИ оказались разочарованы митингом-концертом в Москве, который прошёл в субботу, 10 августа. Канадская журналистка Ева Бартлетт назвала участников акции "самыми апатичными протестующими", которых она только видела.

Так называемой несистемной оппозиции удалось вывести на проспект Сахарова порядка 20 тысяч человек, что является для "борцов с режимом" абсолютным рекордом. Обычно на их акции приходит максимум несколько тысяч человек. Своему успеху оппозиционеры во многом обязаны артистам, которые обещали выступить с концертом на их митинге, хотя выполнили это обещание далеко не все.

Однако собранное количество так и не переросло в качество. Многие пришли на Сахарова просто послушать любимых звезд, сделать фото и просто потусоваться. Не все даже были в курсе темы митинга.

"Протест в Москве собрал много людей (20 000 по данным МВД России, 50 000 по информации антиправительственных СМИ), но это были самые АПАТИЧНЫЕ протестующие, с которыми я когда-либо сталкивалась. Недолгие скандирования, потом тишина", - жалуется канадская журналистка в Facebook.

По её словам, она не увидела у протестующих "огонька в глазах" и они выглядели так, "будто душой и сердцем они не здесь". А когда начались выступления артистов, то участники и вовсе почти забыли, что пришли на площадь протестовать.

Не увидела журналистка из Канады и пресловутой "полицейской жестокости". Она отмечает, что во Франции, Канаде, США и Израиле всё куда жестче. Например, израильские снайперы стреляют по митингующим сразу боевыми патронами, и не всегда по ногам, рассказывает журналистка.

"Во время задержаний участников несанкционированных протестов некоторые задержанные улыбались и смеялись", - описывает она происходящее в Москве.

Позже один из митингующих объяснил, что все знают - полиция не сделает ничего экстремального, если протестующие сами не будут вести себя экстремально.