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"Самую могущественную женщину России" нашли Die Welt: Её уважают и Путин, и Запад
04 августа 2020, 22:00 • 148 • Политика
"Самую могущественную женщину России" нашли журналисты Die Welt. Ею, по мнению редакции, является руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина. Утверждается, что её уважают и Владимир Путин, и Запад.
Немецкое издание Die Welt написало о "самой могущественной женщине России". Ею, по мнению редакции, является руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.
В статье утверждается, что она якобы буквально спасает РФ от экономического кризиса. В частности, упоминается, что глава ЦБ менее чем за полгода сокращала ставку рефинансирования.
Автор материала, однако, признаёт, что и прошлые, и нынешние показатели выглядят очень большими, если сравнивать с ситуацией в странах Запада, где размер ключевой ставки находится в районе нуля.
Тем не менее, по его словам, Набиуллина пользуется заслуженным уважением со стороны как российского лидера Владимира Путина, так и своих западных коллег.
Между тем ранее ЦБ сам же обнародовал очередной макроэкономический прогноз. В нём оценки уровня жизни граждан были резко ухудшены. И это несмотря на увеличение стоимости нефти и шаги, направленные на поддержку экономики.
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