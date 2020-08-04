"Самую могущественную женщину России" нашли Die Welt: Её уважают и Путин, и Запад

Немецкое издание Die Welt написало о "самой могущественной женщине России". Ею, по мнению редакции, является руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина.

В статье утверждается, что она якобы буквально спасает РФ от экономического кризиса. В частности, упоминается, что глава ЦБ менее чем за полгода сокращала ставку рефинансирования.

Автор материала, однако, признаёт, что и прошлые, и нынешние показатели выглядят очень большими, если сравнивать с ситуацией в странах Запада, где размер ключевой ставки находится в районе нуля.

Тем не менее, по его словам, Набиуллина пользуется заслуженным уважением со стороны как российского лидера Владимира Путина, так и своих западных коллег.

Между тем ранее ЦБ сам же обнародовал очередной макроэкономический прогноз. В нём оценки уровня жизни граждан были резко ухудшены. И это несмотря на увеличение стоимости нефти и шаги, направленные на поддержку экономики.