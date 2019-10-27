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"Самозванцы": ВСУ открестились от националистов, устроивших перепалку с Зеленским в Донбассе

27 октября 2019, 12:24  •  219 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с вооруженными националистами в Донбассе, а в штабе ВСУ объявили их "самозванцами".
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) открестились от националистов, с которыми устроил спор в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский. Ранее видеозапись этого инцидента была опубликована в соцсетях.
Речь идет о ролике, на кадрах которого украинский лидер вступает в словесную перепалку с вооруженными людьми в военной форме из-за их саботажа мирного процесса в Донбассе - разведения сторон и отвода вооружений. В свою очередь радикалы высказали Зеленскому недовольство из-за того, что он отказался встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против выполнения "формулы Штайнмайера".
По словам самого Зеленского, он провел в Донбассе два дня, в течение которых встречался с местными жителями. Они указали ему на дом, где жили вооруженные люди. Украинский лидер отправился лично поговорить с ними, после чего и состоялся тот самый разговор, что попал на видео.
"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными", - написал Зеленский в Facebook.
При этом в командовании Вооруженных сил Украины отказались признавать своих в радикалах, с которыми поспорил Зеленский. В заявлении штаба ООС говорится, что вооруженные люди, с которыми говорил президент Украины, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Более того, в заявлении утверждается, что националисты находились в поселке Золотое, где происходил разговор, нелегально.
"Они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины", - заявили в ООС. Там добавили, что "добровольцы" находились в Золотом нелегально, и потребовали дать этому "надлежащую правовую оценку", гласит сообщение штаба ООС в Facebook.

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