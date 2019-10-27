"Самозванцы": ВСУ открестились от националистов, устроивших перепалку с Зеленским в Донбассе

В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) открестились от националистов, с которыми устроил спор в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский. Ранее видеозапись этого инцидента была опубликована в соцсетях.

Речь идет о ролике, на кадрах которого украинский лидер вступает в словесную перепалку с вооруженными людьми в военной форме из-за их саботажа мирного процесса в Донбассе - разведения сторон и отвода вооружений. В свою очередь радикалы высказали Зеленскому недовольство из-за того, что он отказался встречаться с участниками акции "Нет капитуляции", выступающими против выполнения "формулы Штайнмайера".

По словам самого Зеленского, он провел в Донбассе два дня, в течение которых встречался с местными жителями. Они указали ему на дом, где жили вооруженные люди. Украинский лидер отправился лично поговорить с ними, после чего и состоялся тот самый разговор, что попал на видео.

"Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры получились эмоциональными", - написал Зеленский в Facebook.

При этом в командовании Вооруженных сил Украины отказались признавать своих в радикалах, с которыми поспорил Зеленский. В заявлении штаба ООС говорится, что вооруженные люди, с которыми говорил президент Украины, не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины. Более того, в заявлении утверждается, что националисты находились в поселке Золотое, где происходил разговор, нелегально.