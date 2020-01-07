"Самозаголение гегемона" после Ирака: Эксперт предсказал политике США новую катастрофу - на Корейском полуострове

Главным лоббистом идеи о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Белом доме выступил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщают американские СМИ.

Помпео - архитектор кризиса?

По информации издания The Washington Post, администрация главы государства Дональда Трампа и представители Пентагона на протяжении нескольких месяцев отклоняли предложение о военной операции. Однако ситуация изменилась 27 декабря 2019 года, когда была совершена ракетная атака по американской военной базе в иракском Киркуке. Тогда погиб один гражданин США, ещё несколько человек получили ранения.

После инцидента к Трампу прибыли сам Помпео, министр обороны Майк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Вместе они смогли убедить президента в необходимости ликвидации Сулеймани, предложив несколько вариантов.

Журналисты добавили, что сразу после убийства иранского генерала глава американской дипломатии постарался заручиться поддержкой стран Европы. Более того, он может использовать ситуацию для того, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби.

Ираку угрожают санкциями

Ранее иракский парламент одобрил резолюцию, в которой депутаты потребовали вывести иностранных солдат с территории страны, а также разорвать сотрудничество с международной антитеррористической коалицией. Это стало реакцией Багдада на убийство иранского генерала Касема Сулеймани: США уведомили партнёров о своих планах всего за несколько минут до ликвидации цели.

Как передаёт РИА ФАН, в ответ на это президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебные действия и не погасит долги. Он подчеркнул, что американские военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не погасит долг за строительство авиабазы, стоившей "миллиарды долларов".

Более того, американский президент готов ввести против иракской стороны куда более жёсткие санкции, чем против Ирана.

На ситуацию отреагировал в Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков. Он назвал происходящее "эффектом бумеранга".

"Путём ликвидации Сулеймани Трамп надеялся не "потерять" Ирак вслед за Сирией, а добился обратного: парламент Ирака потребовал вывода войск США из страны. Помпео же заверял, что все видят в США "силу добра"? Вот эту "силу добра" иракцы и не хотят больше терпеть", - иронично поведал сенатор.

Следующая катастрофа - на Корейском полуострове?

Как отметил главред информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин, санкции против Ирака еще сильнее толкнут Багдад в сторону Ирана.

"Прекрасное самозаголение гегемона, если бы перед Ираном стояла цель показать, что США не несут для Ирака ничего хорошего, то он бы и лучше придумать не мог", - заявил он.

По мнению эксперта, катастрофу американской политики на Ближнем Востоке осталось дополнить ещё одной катастрофой, но только на Корейском полуострове. После этого в США всем станет ясно, что переговорная линия главы государства полностью провалилась.

Это понимают и в Северной Корее, которой будет трудно удержаться от того, чтобы не поставить очередную подножку Дональду Трампу перед выборами-2020. Например, при помощи ядерных испытаний или запуска ракеты в сторону США и Японии.