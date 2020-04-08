"Самоубийственная дуэль с русским медведем". Саудитам придётся принять ультиматум России

Автор:

Царьград Аналитическая группа

Где споткнулись?

Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения нефтедобычи, настаивают источники Bloomberg. А договориться нужно, поскольку таким образом удастся преодолеть ценовой кризис. Тут стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин протянул руку саудитам, рассказав о позиции России. Саудовская Аравия попыталась настоять на своём, а теперь Bloomberg дают информацию от своего источника.

Итак... По версии источника издания, Москва хотела бы применять квоты, исходя из среднего объёма нефтедобычи за первый квартал 2020 года. В то же время Эр-Рияд намерен рассчитать квоту, основываясь на текущих уровнях – уже после того, как страны ОПЕК нарастили добычу. Если отталкиваться от этой точки, следует понимать: Саудовская Аравия уже нарастила нефтедобычу до 12,3 миллиона баррелей – с 9,8 миллиона баррелей. А Россия сохранила объем добычи на уровне 11,3 миллионов баррелей. Но саудиты, по всей видимости, на эту разницу внимания предпочитают не обращать.

Наконец, по версии издания, и Россия, и Саудовская Аравия хотели бы участия США в сделке. Но это даже не версия. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Однако Вашингтон пока воздерживается от реальных шагов. Президент Дональд Трамп лишь предлагает России и Саудовской Аравии договориться и, более того, угрожает повышением тарифов на импортное сырьё. Давление долларом Трамп запустит, если страны – экспортёры нефти не смогут договориться о сокращении добычи чёрного золота. Стоит ли воспринимать угрозы всерьёз? Если понимать, что Трамп развернул торговую войну с Китаем, возможно, стоит. Но есть и другая сторона медали. Трампу необходимо, чтобы русские и саудиты договорились, и вряд ли он будет махать шашкой, понимая все риски.

С другой стороны, как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если США изолируют свой рынок, внутри Штатов возникнет дефицит сырья, а цены начнут расти до рентабельных. Это позволит спасти рабочие места и поддержать добычу сланцевой нефти. Правда, компании, добывающие сланцевую нефть, уже начинают сдавать позиции – первые закрытия имеются. То есть нам приходится решать задачу со многими переменными.

Фото: shealah_craighead Keystone Press Agency/Globallookpress.

Ультиматум для русских – это непросто

31 марта истекло действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 1 апреля добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на предельную для Aramco мощность в 12 миллионов баррелей в сутки. Однако и это не предел. Как сообщил в беседе с ТАСС неназванный источник в трейдинговых кругах, саудиты намерены довести добычу до рекордных 12,3 миллиона б/с, а на экспорт – до 10,6 миллиона б/с. Между тем мировые цены на нефть продолжают колебаться, а дальнейшее их снижение сильно ударит по простым саудовцам. Как пишет британское издание Al Araby, наследный принц не отдаёт себе отчёта в том, что вовлёк собственное государство в "самоубийственную дуэль с русским медведем".

В войне за нефтяной рынок проиграют все стороны – и Россия, и саудиты. Но потери Саудовской Аравии будут значительно больше, причём убытки лягут на плечи простого народа. Поэтому наследному принцу стоило бы задуматься – нужно ли продолжать эту бессмысленную самоубийственную борьбу с соперником? Автор статьи уверен, что из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия не сможет выполнять свои внешние обязательства. Кроме того, вырастет дефицит бюджета, который и без того беспрерывно рос с 2014 года, а это приведёт к необходимости серьёзной экономии. Простых граждан заставят затянуть пояса потуже. Россия на фоне этой истерики уже протянула руку помощи, но также на своих условиях. В целом, Россия готова к сокращению нефтедобычи – "в объёме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", пояснил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках.

По оценкам экспертов, в ближайшие несколько недель спрос может снизиться до 15-20 миллионов баррелей в сутки. Это примерно 20 процентов общей добычи в мире, – пояснил президент России. – В настоящее время у рынка фактически отсутствует понимание, где может быть самое дно, и этот фактор, конечно, является доминирующим в причинах падения цены. Такого резкого и масштабного снижения спроса не было никогда. Наиболее острая ситуация наблюдается в странах Евросоюза, которые потребляют 18 процентов мирового рынка нефти, и в Соединённых Штатах Америки, там примерно 20 процентов мирового потребления.

Кроме того, Путин сказал совершенно прямо, "наши партнёры из Саудовской Аравии не согласились продлить текущую сделку на текущих условиях, фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также планах по резкому увеличению добычи". В результате цены на нефть стали падать, и от этого проиграли все. Так что теперь поздно говорить об ультиматумах русских, лучше просто договориться.

Мир в панике, но…

Показательным на фоне происходящего стал недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Мир в панике. Под угрозой – жизни людей и экономическая жизнь планеты. Дьявольский коктейль из коронавируса, нефтяной катастрофы и Третьей мировой гибридной войны, развязанной Западом против России. Своим мнением на этот счёт делился в колонке для Царьграда политический обозреватель Дмитрий Юрьев.

"Как же здесь не разговаривать между собой двум лидерам влиятельнейших, могущественных государств? Общие угрозы, общие интересы, общие цели.

Но мы воспринимаем эту новость с недоумением и недоверием.

Казалось бы, всему должны быть границы. Ну ладно, выбрали наши хакеры президента США. Ну ладно, вмешиваемся во все выборы, какие есть на свете (кстати, как там с Римским папой, дай Бог ему здоровья?). Ну подумаешь – вредительски подбрасываем западным партнёрам дешёвую и качественную нефть. Но теперь оказывается, что и пандемия коронавируса – это результат вредительской пропаганды RT! А тут вдруг Трамп звонит. И даже не боится (или несмотря на то, что боится) очередного импичмента со стороны своих коронадемократов".

Фото: Oliver Berg dpa / Globallookpress.

У Юрьева совершенно прямое прочтение переговоров. Он уверен, Путин действительно вступил в эту мировую войну – и начал контрнаступление. Контрнаступление добра в мировом масштабе.

"Русские военные, наследники Суворова, вошли в Италию. Вошли, чтобы спасать итальянцев, чтобы помогать гибнущим старикам, детям и взрослым, всем. Русский "очень большой самолёт" с медпомощью прилетел в Соединённые Штаты, и это так потрясло президента Америки, что он вслух назвал поступок России "очень милым". А самое главное – на Землю прилетели те самые марсиане (о которых, если мне не изменяет память, говорили в своё время не то Горбачёв с Рейганом, не то Брежнев с Никсоном), против которых должно объединиться всё человечество. Причём возможностей сейчас для этого много как никогда.

В Кремле прокомментировали заражение Бориса Джонсона коронавирусом Подтолкнуть саудовских марионеток, с одной стороны, и окоротить зарвавшихся "отраслевых царьков", с другой – это по силам Трампу и Путину. Последующий рост цен на нефть – это на руку мировой экономике в целом. Взаимная отмена санкций и антисанкций – это на руку мировой политике, это возможность возвращения в мир управляемости и баланса. Всемирная координация действий по преодолению пандемии – это вопрос выживания человечества".

Договариваться. Это то, что Россия умеет. Ещё лучше наша страна умеет помогать. И если русские поставили себе такую цель: договориться и помочь, значит, кризис будет разрешён. Что бы ни решили между собой "отраслевые царьки", Империя просто не может оставить мир на распутье, значит, ещё поживём.