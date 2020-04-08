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"Самоубийственная дуэль с русским медведем". Саудитам придётся принять ультиматум России
08 апреля 2020, 13:35 • 219 • Политика
Саудовская Аравия намерена продавить соглашение по нефти на своих условиях, настаивает Bloomberg со ссылкой на источник. Однако Москве подобная математика не нравится – договориться пока не удаётся. Открытым остаётся вопрос, чем аукнется это противостояние. Тем более что США предпочитают дистанцироваться от участия в переговорах. Не обращая внимания на явные знаки Эр-Рияда и Москвы.
Автор:
Царьград Аналитическая группа
Где споткнулись?
Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения нефтедобычи, настаивают источники Bloomberg. А договориться нужно, поскольку таким образом удастся преодолеть ценовой кризис. Тут стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин протянул руку саудитам, рассказав о позиции России. Саудовская Аравия попыталась настоять на своём, а теперь Bloomberg дают информацию от своего источника.
Итак... По версии источника издания, Москва хотела бы применять квоты, исходя из среднего объёма нефтедобычи за первый квартал 2020 года. В то же время Эр-Рияд намерен рассчитать квоту, основываясь на текущих уровнях – уже после того, как страны ОПЕК нарастили добычу. Если отталкиваться от этой точки, следует понимать: Саудовская Аравия уже нарастила нефтедобычу до 12,3 миллиона баррелей – с 9,8 миллиона баррелей. А Россия сохранила объем добычи на уровне 11,3 миллионов баррелей. Но саудиты, по всей видимости, на эту разницу внимания предпочитают не обращать.
Наконец, по версии издания, и Россия, и Саудовская Аравия хотели бы участия США в сделке. Но это даже не версия. Об этом говорил и президент России Владимир Путин. Однако Вашингтон пока воздерживается от реальных шагов. Президент Дональд Трамп лишь предлагает России и Саудовской Аравии договориться и, более того, угрожает повышением тарифов на импортное сырьё. Давление долларом Трамп запустит, если страны – экспортёры нефти не смогут договориться о сокращении добычи чёрного золота. Стоит ли воспринимать угрозы всерьёз? Если понимать, что Трамп развернул торговую войну с Китаем, возможно, стоит. Но есть и другая сторона медали. Трампу необходимо, чтобы русские и саудиты договорились, и вряд ли он будет махать шашкой, понимая все риски.
С другой стороны, как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если США изолируют свой рынок, внутри Штатов возникнет дефицит сырья, а цены начнут расти до рентабельных. Это позволит спасти рабочие места и поддержать добычу сланцевой нефти. Правда, компании, добывающие сланцевую нефть, уже начинают сдавать позиции – первые закрытия имеются. То есть нам приходится решать задачу со многими переменными.
Фото: shealah_craighead Keystone Press Agency/Globallookpress.
Ультиматум для русских – это непросто
31 марта истекло действие соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. 1 апреля добыча нефти в Саудовской Аравии вышла на предельную для Aramco мощность в 12 миллионов баррелей в сутки. Однако и это не предел. Как сообщил в беседе с ТАСС неназванный источник в трейдинговых кругах, саудиты намерены довести добычу до рекордных 12,3 миллиона б/с, а на экспорт – до 10,6 миллиона б/с. Между тем мировые цены на нефть продолжают колебаться, а дальнейшее их снижение сильно ударит по простым саудовцам. Как пишет британское издание Al Araby, наследный принц не отдаёт себе отчёта в том, что вовлёк собственное государство в "самоубийственную дуэль с русским медведем".
В войне за нефтяной рынок проиграют все стороны – и Россия, и саудиты. Но потери Саудовской Аравии будут значительно больше, причём убытки лягут на плечи простого народа. Поэтому наследному принцу стоило бы задуматься – нужно ли продолжать эту бессмысленную самоубийственную борьбу с соперником? Автор статьи уверен, что из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия не сможет выполнять свои внешние обязательства. Кроме того, вырастет дефицит бюджета, который и без того беспрерывно рос с 2014 года, а это приведёт к необходимости серьёзной экономии. Простых граждан заставят затянуть пояса потуже. Россия на фоне этой истерики уже протянула руку помощи, но также на своих условиях. В целом, Россия готова к сокращению нефтедобычи – "в объёме где‑то 10 миллионов баррелей в сутки, чуть меньше, может, чуть больше", пояснил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации на глобальных энергетических рынках.
Кроме того, Путин сказал совершенно прямо, "наши партнёры из Саудовской Аравии не согласились продлить текущую сделку на текущих условиях, фактически вышли из соглашения и объявили о значительных дополнительных скидках на свою нефть, а также планах по резкому увеличению добычи". В результате цены на нефть стали падать, и от этого проиграли все. Так что теперь поздно говорить об ультиматумах русских, лучше просто договориться.
Мир в панике, но…
Показательным на фоне происходящего стал недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Мир в панике. Под угрозой – жизни людей и экономическая жизнь планеты. Дьявольский коктейль из коронавируса, нефтяной катастрофы и Третьей мировой гибридной войны, развязанной Западом против России. Своим мнением на этот счёт делился в колонке для Царьграда политический обозреватель Дмитрий Юрьев.
"Как же здесь не разговаривать между собой двум лидерам влиятельнейших, могущественных государств? Общие угрозы, общие интересы, общие цели.
Но мы воспринимаем эту новость с недоумением и недоверием.
Казалось бы, всему должны быть границы. Ну ладно, выбрали наши хакеры президента США. Ну ладно, вмешиваемся во все выборы, какие есть на свете (кстати, как там с Римским папой, дай Бог ему здоровья?). Ну подумаешь – вредительски подбрасываем западным партнёрам дешёвую и качественную нефть. Но теперь оказывается, что и пандемия коронавируса – это результат вредительской пропаганды RT! А тут вдруг Трамп звонит. И даже не боится (или несмотря на то, что боится) очередного импичмента со стороны своих коронадемократов".
Фото: Oliver Berg dpa / Globallookpress.
У Юрьева совершенно прямое прочтение переговоров. Он уверен, Путин действительно вступил в эту мировую войну – и начал контрнаступление. Контрнаступление добра в мировом масштабе.
"Русские военные, наследники Суворова, вошли в Италию. Вошли, чтобы спасать итальянцев, чтобы помогать гибнущим старикам, детям и взрослым, всем. Русский "очень большой самолёт" с медпомощью прилетел в Соединённые Штаты, и это так потрясло президента Америки, что он вслух назвал поступок России "очень милым". А самое главное – на Землю прилетели те самые марсиане (о которых, если мне не изменяет память, говорили в своё время не то Горбачёв с Рейганом, не то Брежнев с Никсоном), против которых должно объединиться всё человечество. Причём возможностей сейчас для этого много как никогда.
Договариваться. Это то, что Россия умеет. Ещё лучше наша страна умеет помогать. И если русские поставили себе такую цель: договориться и помочь, значит, кризис будет разрешён. Что бы ни решили между собой "отраслевые царьки", Империя просто не может оставить мир на распутье, значит, ещё поживём.
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