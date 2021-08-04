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"Самостоятельно не способны": В Карабахе хотят оставить миротворцев из России навсегда

04 августа 2021, 16:40  •  65 • Политика
Президент Нагорного Карабаха заявил о необходимости постоянного присутствия миротворцев из России.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян считает, что нахождение миротворцев из России на территории региона должно быть постоянным.
Регион таков, что мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность. И здесь присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным,
- заявил политик в ходе встречи с жителями Мартакертского района.
Видео со встречи появилось в соцсети политика, передаёт РИА Новости.
Арутюнян подчеркнул, что если бы Россия не ввела миротворческий контингент после конфликта в Нагорный Карабах, у него была бы "совсем иная судьба".
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились осенью 2020 года, это стало самым крупным обострением многолетнего конфликта с конца 80-х годов. Перемирие было заключено 10 ноября при участии президента России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными.
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Карабаха перешли под контроль Азербайджана, были введены миротворцы из России.

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