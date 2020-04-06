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"Самосбывающееся пророчество": Пушков сравнил Манхэттен с декорацией для фильма Голливуда

06 апреля 2020, 01:35  •  30 • В мире
Сенатор Алексей Пушков сравнил опустевший остров Манхэттен с декорацией для фильмов-катастроф, которые так любят снимать в Голливуде. "Самосбывающееся пророчество", - мрачно поведал политик.
Американские СМИ опубликовали поистине жуткие кадры опустевшего из-за эпидемии коронавируса Манхэттен-Бич. Ситуацию прокомментировал член Совета Федерации России Алексей Пушков.
Напомним, Нью-Йорк серьёзно пострадал от коронавирусной инфекции COVID-2019, город превратился в декорацию для фильма-катастрофы из фильмов и видеоигр. На это обратил внимание и Пушков.
"Действительно напоминает столь любимые Голливудом фильмы-катастрофы. Когда Голливуд пугал ими людей на экранах, это щекотало нервы. Сейчас выглядит как самосбывающееся пророчество", - пояснил он, комментируя опубликованное Reuters видео, записанное с дрона.
Согласно последним данным городских властей, коронавирус в Нью-Йорке унёс жизни около двух тысяч человек. Российская сторона оказала поддержку США, прислав самолёты с медицинским оборудованием.
Фото: Алексей Пушков/Twitter
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