"Самосбывающееся пророчество": Пушков сравнил Манхэттен с декорацией для фильма Голливуда

Американские СМИ опубликовали поистине жуткие кадры опустевшего из-за эпидемии коронавируса Манхэттен-Бич. Ситуацию прокомментировал член Совета Федерации России Алексей Пушков.

Напомним, Нью-Йорк серьёзно пострадал от коронавирусной инфекции COVID-2019, город превратился в декорацию для фильма-катастрофы из фильмов и видеоигр. На это обратил внимание и Пушков.

"Действительно напоминает столь любимые Голливудом фильмы-катастрофы. Когда Голливуд пугал ими людей на экранах, это щекотало нервы. Сейчас выглядит как самосбывающееся пророчество", - пояснил он, комментируя опубликованное Reuters видео, записанное с дрона.

Согласно последним данным городских властей, коронавирус в Нью-Йорке унёс жизни около двух тысяч человек. Российская сторона оказала поддержку США, прислав самолёты с медицинским оборудованием.

Фото: Алексей Пушков/Twitter