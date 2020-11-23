"Самомедвеженцы" рвутся к власти: Хитрый план "Единой России"

Автор:

Андрей Перла

В середине ноября уральские СМИ получили, как теперь модно говорить, "инсайд", то есть стали адресатами утечки информации. Якобы на заседании уральского МКС (межрегионального координационного совета) партии "Единая Россия" обсуждался вопрос об изменении схемы формирования Государственной Думы.

Рассматривался вариант отказа от действующего сегодня принципа 50/50, когда половина депутатов избирается по спискам, а половина как одномандатники. Вместо этого предполагается введение принципа 75/25 – только четверть депутатов Думы избирается по партийным спискам, а три четверти депутатов – одномандатники.

Очень хочется изменений

О том, что такие изменения действительно обсуждаются, причём не только в партии, но и в Администрации президента, известно и из других источников. Ваш покорный слуга участвовал в некоторых экспертных обсуждениях этой темы ещё полтора года назад, после того как ЕР "удачно" выступила на выборах Московской городской думы. Тогда кандидатов "партии власти" стали в шутку называть "самомедвеженцами". Поскольку "Единая Россия" в Москве явно была непопулярна, принадлежность к партии не помогала выиграть выборы, а мешала, кандидаты, лояльные мэру Собянину, выдвигались как бы без партийной поддержки. Собирали подписи избирателей. Так шёл на выборы даже секретарь московской городской организации партии. Ну, ему это не помогло, но многим другим – вполне, в Мосгордуме с огромным трудом, но удалось удержать собянинское большинство.

Теперь подобный (но не в точности такой же) технологический ход хотят провернуть по всей Руси великой.

Смысл предлагаемых изменений в том, чтобы застраховаться от возможности «прокатить» «партию власти». При этом не лишая избирателя возможности высказаться.

В самом деле. Предположим, что вам не нравится "Единая Россия". В этом случае вы проголосуете за какую-нибудь другую партию, благо выбор велик. За коммунистов, жириновцев, за "Новых людей" или "Зелёную альтернативу". Если бы выборы происходили прямо в ближайшее воскресенье, вы бы это сделали вместе с примерно 70% избирателей, ведь рейтинг ЕР едва понимается выше 30%. Ваш голос будет учтён, совершенно не исключено, что благодаря вам эта другая партия пройдёт в парламент и сформирует там фракцию. Внутри резервации из ¼ депутатов. А ¾ депутатов будут избираться в одномандатных округах, в одном из которых вы проголосуете не за название партии, а за конкретного человека. Тоже – за кого захотите. Кто больше понравится.

Однако надо иметь в виду, что шансы вам понравиться будут больше у того кандидата, кто окажется богаче и кто получит возможность пользоваться "административным ресурсом". Агитировать бюджетников, например. То есть, будем откровенны, у того же единоросса, только без партийного значка на лацкане. В результате такого маневра большинство в Государственной Думе (как и сейчас) составят кандидаты от "партии власти". Может быть, формально беспартийные, нотут не в формальной партийности дело.

Таким образом, речь идёт о применении политической технологии, позволяющей решить сразу две задачи. С одной стороны, дать возможность избирателям, которые недовольны властью, выразить своё возмущение. Проголосовать против. Выпустить пар протеста в специально для этого предназначенный свисток. С другой стороны, дать возможность "партии власти" получить большинство депутатских мест, несмотря на то, что она разочаровала большинство избирателей. Безо всяких подтасовок на избирательных участках. Честно.

Но они очень колючие

Правда, надо сказать, что протестовать против изменений в закон о выборах, которые могут быть внесены для победы "Единой России", могут не только все остальные политические партии и не только недовольные ЕР граждане, но и сами единороссы. Вот почему: если эти изменения будут внесены, очень многие из нынешних депутатов Государственной Думы, попавшие туда по старому закону по партийным спискам, останутся за бортом.

Изменения 75/25 вместо 50/50 будут означать изменения нарезки всех избирательных округов в России. Одномандатных избирательных округов в России сейчас 225, примем как данность, что в каждом голосует примерно 500 тысяч избирателей. Теперь округов станет 337, в каждом станет только 333 тысячи избирателей. Одномандатников «Единой России» нужно на 112 проходных фигур больше. А списочников, получается, на столько же меньше. Берём половину нынешних единороссов-списочников Госдумы, отправляем на мороз… То есть в одномандатные округа… Некоторых,а некоторых просто выставляем. Обратно в жизнь нормальных людей.

Между тем, "работа по подбору кандидатов во всех партиях уже началась", вежливо напоминают единороссы своему начальству. Уважаемые люди уже приготовились участвовать в выборах. Кто округа себе наметил, кто в список очень хочет попасть... А тут такие треволнения.

Хуже того. Против изменений правил формирования Государственной Думы могут выступить губернаторы крупных российских регионов. Дело в том, что чем больше регион, тем больше у него своих депутатов-списочников, которых контролирует, естественно, губернатор. Это его боевой отряд лоббистов в Москве, в федеральном парламенте. Внести новые изменения – значит лишить губернаторов половины таких лоббистов. Вот от Свердловской области, к примеру, в Госдуме сейчас три депутата по спискам "Единой России". В 2021 году сколько останется? Как в той старой школьной задачке, полтора землекопа? Потому что одномандатников, конечно, станет больше. Вот только зависят они от губернаторов – гораздо меньше.

Так что новая схема формирования Государственной Думы – это пока проект. Спорный проект. И хочется, и колется. И выгодно партии, и невыгодно отдельным, но многочисленным партийным боссам.

Но партии всё-таки выгоднее, потому что поднять её популярность на уровень, когда она получит более 45% голосов – задача, видимо, нерешаемая. Слишком велика всеобщая уверенность граждан в том, что если власть что-то делает не так, то это "Единая Россия" виновата. Нет, без хитрых ходов конституционное большинство в Думе не удержать. Так что – ждём изменений в том самом кодексе, который мы должны чтить.