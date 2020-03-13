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"Самолёты России не приветствуются": Ту-142 пролетели над Великобританией с эскортом НАТО

13 марта 2020, 10:35  •  130 • Политика
В небе над Ирландией и Шотландией российские Ту-142 летели в сопровождении ВВС четырёх стран НАТО. Британский маршал авиации открыто заявил, что самолёты России не приветствуются над этими территориями.
Два самолёта Ту-142 в течение нескольких часов сопровождали истребители военно-воздушных сил Норвегии, Франции, Испании и Великобритании. 11 марта полёт производился над западными берегами Шотландии, над Ирландией, а также Бискайским заливом.
"Интерфакс" пишет, что для сопровождения Ту-142 с авиабазы Лоссимут в Шотландии были подняты два истребителя, относящиеся к дежурным силам Королевских ВВС Великобритании. В их задачу также входила идентификация российских военных самолётов.
Официальный представитель военно-воздушных сил Соединённого Королевства позднее заявил, что полёт Ту-142 проходил в "зоне интересов" Великобритании. По словам маршала авиации, главы штаба ВВС Майка Уигстона, российские самолёты нарушили международные правила воздушного движения. Якобы они представляли опасность для авиаперевозчиков.
"(Военные самолёты России) не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства", - сделал акцент Уигстон.

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